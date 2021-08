METEO – FERRAGOSTO con SOLE e CALDO in tutta Italia, ma PIOGGE, TEMPORALI e CALO TERMICO sono in arrivo

Ferragosto soleggiato da Nord a Sud

Buongiorno e buon Ferragosto a tutti cari lettori del Centro Meteo Italiano. Il promontorio di alta pressione di origine africana continua ad interessare la Penisola Italiana, estendendosi dal Marocco fino al Penisola Balcanica e favorendo l’avvezione di aria calda dal continente africano verso il nostro Paese. Sull’Europa centro-settentrionale è presente una vasta area depressionaria con vari mini al suolo e con una cavo d’onda che dalle Isole Britanniche si dirige verso l’Europa centrale. Tempo dunque stabile e soleggiato e con clima caldo sull’Italia in questa giornata di Ferragosto, anche se non mancheranno degli isolati acquazzoni e temporali sui settori alpini.

Temperature elevate al centro-nord con picchi di 40°C

Come abbiamo appena detto la Penisola Italiana continua ad essere interessata da avvezione di aria calda dal continente africano, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Su molte città del Nord le temperature massime supereranno i 35°C e sulla Pianura Padana si aggireranno attorno ai 38-39°C con punte anche di 40°C. Temperature elevate anche sulle regioni centrali, dove già nella giornata di ieri su alcune zone interne di Lazio, Umbria e Toscana si sono superati i 40°C ed anche nella giornata odierna si aggireranno tra i 37-39°C con picchi locali di 40°C.

Inizio prossima settimana con cavetto d’onda in transito

Come avevamo precedentemente detto, un cavetto d’onda era diretto dalle Isole Britanniche verso l’Europa centrale e nella giornata di domani andrà parzialmente ad interessare la Penisola Italiana per poi favorire l’ingresso di aria più fresca dai quadranti nord-occidentali. Nella giornata di domani, specialmente nella seconda parte della giornata avremo piogge intense e temporali sui settori alpi che tenderanno a sconfinare verso le pianure e nella serata avremo piogge diffuse e intense con temporali anche forti su tutte le regioni di Nord-Est ed anche la Lombardia, con qualche acquazzone anche su Emilia e Piemonte. Ancora stabile e asciutto al Centro-Sud con sole prevalente. Le temperature continueranno ad essere elevate su gran parte dell’Italia ma con caldo in lieve generale attenuazione, mentre sulla Puglia si tornerà con le massime sopra i 40°C. Nella giornata di martedì le condizioni meteo tenderanno a migliorare, con qualche acquazzone sulle regioni centro-settentrionali, ma soprattutto farà il suo ingresso aria più fresca dai quadranti nord-occidentali che porterà un generale calo termico. Sulle regioni centro-settentrionali e la Sardegna le temperature massime si manterranno al di sotto dei 32-33°C, mentre al Sud continuerà a fare caldo con massime di 37-38°C.

