METEO – Arriva il CALO TERMICO, CALDO meno eccesivo specie su alcune regioni con TEMPERATURE quasi gradevoli

Instabilità con piogge e temporali su alcune regioni tra oggi e domani

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Il flusso perturbato sta spingendo a latitudini più basse il campo di alta pressione, facendo diminuire i valori di geopotenziale e permettendo cosi infiltrazioni di aria più fresca e umida in quota. Questo porterà nella giornata odierna alla formazione di acquazzoni e temporali sulle Alpi e che entro la serata tenderanno a sconfinare verso la Pianura Padana, dove saranno possibili anche delle locali grandinate specie tra Lombardia e Piemonte. Possibili fenomeni anche lungo l’Appennino con sconfinamenti verso i settori adriatici. Anche la giornata di domani vedrà ancora instabilità, con residue piogge al mattino sulle regioni settentrionali e fenomeni pomeridiani su Alpi e appennino con locali sconfinamenti verso le pianure.

Calo termico in arrivo, più evidente su alcune regioni

L’arrivo del flusso perturbato permetterà l’arrivo di aria leggermente più fresca dai quadranti occidentali, dopo un lungo periodo di avvezione di aria africana. Già nella giornata odierna avremo una lieve attenuazione del caldo, ma con massime ancora fino a 36°C-38°C in Pianura Padana e zone interne del Centro ed addirittura fino a sfiorare i 40°C al Sud. Maggiore calo termico nella giornata di domani, più evidente al Nord dove le massime in Pianura Padana si abbasseranno sui 32°C-33°C, lieve calo anche al Centro-Sud con massime nelle zone interne fino non superiori ai 35°C-37°C. Clima quindi leggermente più fresco rispetto ai giorni scorsi, ma con temperature ancora sopra la media. Temperature in media solo Nord dove localmente si potranno avere valori anche leggermente sotto media.

Seconda parte della settimana con alta pressione in rimonta

A partire dalla giornata di giovedì il campo di alta pressione tornerà a rimontare sul Mediterraneo, portando maggiore stabilità atmosferica soprattutto al Centro-Sud, dove verrà attenuata l’instabilità pomeridiana, mentre rovesci e temporali continueranno ad interessare l’arco alpino. Nella giornata di venerdì però il transito di un piccolo cavetto d’onda potrebbe portare maltempo anche intenso sulle regioni del Nord. Le temperature tenderanno ad aumentare leggermente sulle regioni settentrionali, con massime che torneranno a raggiungere i 35°C in Pianura Padana, mentre resteranno per lo più invariate sulle regioni centro-meridionali. Temperature in linea con le medie del periodo o leggermente sopra media al Nord, valori di 2-4 gradi sopra le medie al Centro-Sud.

CONTINUA A LEGGERE​

Ultimo weekend di luglio con correnti nord-occidentali sull’Italia

Condizioni meteo estive in Italia per il prossimo e ultimo weekend di luglio ma con correnti che dovrebbero risultare nord-occidentali sul Mediterraneo centrale. L’alta pressione dovrebbe ancora proteggere in larga parte il Mediterraneo ma potrebbero non mancare infiltrazioni di aria più fresca e umida in quota. Il modello americano GFS ad esempio mostra per la giornata di Domenica correnti nord-occidentali specie sulle regioni del Nord Italia che potrebbero dar luogo ad acquazzoni e temporali sparsi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.