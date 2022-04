METEO – ASSALTO ARTICO nel WEEKEND, APRILE parte con MALTEMPO INVERNALE: i dettagli

Tempo perturbato sull’Italia

Condizioni meteo perturbate si osservano da ieri sull’Italia a causa dell’affondo di una perturbazione di matrice nordatlantica sul Mediterraneo centrale. Il maltempo si è manifestato attraverso il ritorno di piogge e temporali anche localmente intensi e con raffiche di vento impetuose in alcuni casi sul territorio nazionale. Le temperature si attestano tuttavia su valori in media col periodo o lievemente oltre per un richiamo di correnti miti.

Piogge e possibili temporali nelle prossime ore e domani

Tempo previsto ancora perturbato nella restante parte di serata corrente su alcuni settori del Paese (specie centrali). La perturbazione rimarrà attiva anche nella giornata di domani venerdì 1° aprile, quando, a differenza di quanto avvenuto fin ora, a partire dal pomeriggio di domani, verrà alimentata da correnti via via più fredde di natura artico marittima che determineranno un iniziale calo delle temperature significativo sulle regioni nordoccidentali, dove la quota neve è prevista progressivamente abbassarsi in serata. Ciò comunque darà un nuovo impulso al maltempo su altri settori del Paese (scopri quali).

Italia sotto attacco artico nel weekend

Si apre una parentesi decisamente perturbata sulla nostra Penisola. Tuttavia, se fino a questo momento le temperature si sono attestate su valori tutto sommato accettabili per il periodo, in media se non addirittura lievemente oltre a causa del richiamo di correnti miti, lo stesso non si potrà dire nel prossimo weekend: infatti, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, un affondo di stampo artico marittimo sembra interessare l’Italia, rinnovando le condizioni di maltempo che, come vedremo nel prossimo paragrafo, assumeranno questa volta connotati tipicamente invernali.

CONTINUA A LEGGERE.