METEO – ATTACCO di MALTEMPO in arrivo in ITALIA: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Primi disturbi di maltempo in serata

Nelle ultime ore una perturbazione di origine atlantica in avvicinamento dal Mediterraneo centrale sta tagliando le gambe all’Alta pressione che, in seguito all’ondata di maltempo nel weekend pasquale, stava tentando di risalire sulla nostra Penisola. Disturbi nuvolosi sempre più consistenti si fanno strada dai quadranti occidentali e finiscono per interessare soprattutto, per l’appunto, i settori più ad ovest del Paese, con primi rovesci di debole o al più moderata intensità (scopri dove).

Domani perturbazione investirà l’Italia, piogge e temporali anche intensi

Nella giornata di domani giovedì 21 aprile la perturbazione suddetta finirà per investire l’Italia portando effetti piuttosto evidenti sulla nostra Penisola: torneranno in particolare piogge e temporali anche diffusi, specialmente sui settori centrali, ma con rovesci isolati o sparsi su buona parte del sud. Maltempo atteso anche in Emilia Romagna, cuneese, bassa Lombardia e basso Veneto entro sera. I fenomeni potranno risultare anche intensi specie lungo il versante tirrenico dello stivale, con temperature stazionarie o in calo specie al centro-nord. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, settori meridionali di Piemonte ed Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania settentrionale e settori occidentali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del Paese, ad eccezione di Valle d’Aosta e dei settori settentrionali di Lombardia, Piemonte e Triveneto, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 1200-1400 m sul Piemonte occidentale e meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile calo le massime sulla Sardegna, Piemonte meridionale ed Emilia-Romagna. Venti: forti sud-orientali su tutte le regioni centro-meridionali, con raffiche di burrasca, specie su Sicilia, Calabria, Puglia, sui settori costieri tirrenici, ionici ed adriatici; forti settentrionali con rinforzi di burrasca sulla Liguria; localmente forti orientali su Toscana e settori adriatici settentrionali. Mari: tendenti rapidamente a molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali, fino ad agitati il Mar Ligure al largo, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e dal pomeriggio l’Adriatico. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.