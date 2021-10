METEO – ATTACCO di MALTEMPO in arrivo nel WEEKEND, con PIOGGE e TEMPORALI anche intensi; ecco le ultimissime

Stabilità, ma con primi segnali di decadimento dell’Alta pressione

Così come negli ultimi giorni, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono apparse oggi prevalentemente stabili, sia pur con qualche eccezione che ha interessato la Liguria,dove si è abbattuto qualche rapido piovasco, che ha scaturito al suolo un accumulo comunque irrisorio. Sono i primi segnali di decadimento dell’Alta pressione, che diverranno via via più evidenti nei prossimi giorni a causa della progressione di una saccatura atlantica.

Prossimi giorni maltempo prima al nord e poi al centro

A partire già dalle primissime ore della notte di domani giovedì 21 ottobre le condizioni meteo tenderanno a peggiorare a partire dalla Liguria. Il maltempo tuttavia non si limiterà ad interessare solamente questa regione, ma anche altri settori del nord (scopri quali) e l’alta Toscana, dove i fenomeni potrebbero assumere anche carattere intenso localmente. Per venerdì 22 il fronte instabile si sposterà al centro Italia, centrandosi soprattutto sul versante tirrenico e interessando parzialmente anche il basso Tirreno con possibili blandi rovesci.

Perturbazione si attiverà sul Mediterraneo meridionale nel weekend

Il continuo afflusso di correnti più fredde e instabili provenienti dai quadranti nordorientali provocherà nel weekend l’innesco di una ciclogenesi sul Mediterraneo meridionale. Tale evoluzione, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, assicurerebbe un peggioramento evidente delle condizioni meteo soprattutto sulle regioni meridionali, non risparmiando tuttavia anche parzialmente i settori centrali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.