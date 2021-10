METEO – L’AUTUNNO si risveglia dal letargo e l’ITALIA torna nel mirino del MALTEMPO, ecco i dettagli

Autunno pigro in questa fase

Negli ultimi giorni la stagione autunnale si è messa in stand-by grazie all’elevazione dell’Anticiclone azzorriano che mancava sulla nostra Penisola fin dai primissimi giorni del mese di ottobre. Tale evoluzione ha garantito condizioni meteo generalmente più stabili, con temperature peraltro in aumento soprattutto nei valori massimi, che hanno portato un clima più gradevole dunque nelle ore diurne. Oggi tuttavia i primi segnali di un Anticiclone in decadimento, sia pur in un contesto prevalentemente stabile, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche primo piovasco in Liguria

Già nella giornata di ieri era sostanzialmente evidente dal quadro previsionale un lieve peggioramento del tempo su alcune aree del nord a causa dell’avanzamento di una perturbazione dai quadranti nordoccidentali per oggi. Un aumento della nuvolosità ha infatti interessato buona parte del settentrione e in Liguria avrebbe persino originato qualche breve piovasco, che ha scaturito al suolo un accumulo decisamente irrisorio. Sul resto d’Italia è rimasto e rimarrà anche in serata stabile.

Prossimi giorni peggioramento in arrivo

Quanto accaduto oggi tuttavia, per quanto quasi non rilevante soprattutto in termini di settori colpiti, rappresenta comunque un indizio del peggioramento più consistente che interesserà l’Italia già dalle prime ore della prossima notte, quella di domani giovedì 21 ottobre. Piogge e temporali potranno far ingresso sulla Lombardia settentrionale al confine col Trentino Alto Adige e in possibile estensione verso il Veneto meridionale. Qualche nevicata potrà tornare ad imbiancare le Alpi, mentre rovesci e possibili temporali potrebbero interessare anche le zone tra la Liguria e la Toscana. Finita qui? Non proprio, stando a quanto mostrano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

