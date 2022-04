METEO – ATTENZIONE, AFFONDO di MALTEMPO in arrivo per il WEEKEND con PIOGGE e possibili TEMPORALI, i dettagli

Tempo torna stabile sull’Italia

Residue correnti perturbate hanno provocato localizzati rovesci di maltempo sulle aree più nordorientali della nostra Penisola tra questa notte e questa mattina, prima di traslare verso est e abbandonare definitivamente l’Italia. Tale evoluzione ha favorito il ritorno dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana che da questo pomeriggio è garante di generale stabilità con ampie schiarite sul nostro Paese, accompagnato da clima prettamente primaverile.

Prossimi giorni con Anticiclone e temperature in graduale ma costante aumento

L’Anticiclone afroazzorriano continuerà ad abbracciare il Mediterraneo centrale e la nostra Penisola anche nei prossimi giorni e fino ad almeno la giornata di venerdì 29 aprile compresa, assicurando condizioni meteo generalmente stabili sullo stivale e con temperature in graduale, ma costante aumento. Tale situazione di generica stabilità sarà peraltro accompagnata da bel tempo con cieli che si presenteranno ovunque da sereni a parzialmente nuvolosi.

Avanzamento di una saccatura di maltempo nel weekend

Come accade spesso negli ultimi tempi un peggioramento potrebbe tuttavia avanzare in direzione della nostra Penisola nel fine settimana: stando infatti a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, una saccatura di origine atlantica proverebbe l’affondo sullo stivale dai quadranti nordorientali, provocando quindi l’arretramento dell’Alta pressione. Questo si traduce nel ritorno di piogge e di possibili temporali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo al centro-nord con calo termico associato, solo qualche disturbo al sud

Differentemente da quanto mostrato ieri dai principali centri di calcolo la depressione africana che era prevista risalire di latitudine e dirigersi verso lo stivale rimarrebbe in realtà confinata ai Paesi nordafricani, con il maltempo che interesserebbe principalmente dunque il centro-nord nel weekend per effetto della suddetta saccatura atlantica con piogge e possibili temporali a cui si assocerebbe un calo delle temperature anche sensibile laddove i fenomeni saranno anche eventualmente intensi. Qualche rovescio localizzato o sparso potrebbe riguardare il sud nelle regioni di Sicilia e Calabria. Tuttavia tale previsione è ancora soggetta ad importanti cambiamenti, vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

