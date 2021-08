METEO – ATTENZIONE, CAMBIA TUTTO in ITALIA sta per tornare il MALTEMPO con CROLLO TERMICO, i dettagli

Tempo in prevalenza stabile in Italia, +40°C a Carpi

Le immagini satellitari nella giornata odierna testimoniano un quadro meteorologico abbastanza chiaro e delineato sul nostro Paese dove a prevalere è ancora una volta un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, come da una settimana a questa parte. Tempo dunque in prevalenza stabile sulla nostra Penisola e con caldo ancora opprimente: Carpi in Pianura Padana ha infatti raggiunto i +40°C. Tuttavia non mancano alcuni temporali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Allerta meteo nel bellunese, temporali al nordest e Appennino Lazio-Abruzzese

Dopo una nottata e una mattinata trascorse all’insegna del bel tempo con tempo stabile pressoché ovunque, nel corso di questo pomeriggio l’intrusione di correnti più fresche e instabili provenienti dai quadranti settentrionali e più precisamente da una vasta area depressionaria centrata sulla Penisola scandinava e posizionata sull’Europa centro-settentrionale ha provocato un peggioramento delle condizioni meteo in aree localizzate del nostro Paese: colpito in particolare il nordest, dove è presente un’allerta meteo della Protezione Civile, e l’Appennino Lazio-Abruzzese.

Da domani Anticiclone in arretramento

Dopo una settimana di caldo a tratti infernale sulla nostra Penisola in cui è venuto battuto anche il record italiano ed europeo a Siracusa che ha raggiunto i +48,8°C, a partire dalla giornata di domani lunedì 16 agosto, le correnti più instabili suddette saranno più invasive verso il Mediterraneo, causando un arretramento progressivo della struttura anticiclonica presente in Italia. Ciò determinerà il ritorno del maltempo accompagnato da una generale rinfrescata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

