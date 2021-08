PREVISIONI METEO domani 15 agosto: SOLE prevalente in ITALIA a FERRAGOSTO, qualche TEMPORALE sui rilievi

Situazione sinottica europea

Un promontorio d’alta pressione sub-tropicale raggiunge la nostra penisola con massimi fino a 1020 hPa, estendendosi fin verso i paesi dei Balcani. Una circolazione depressionaria si trova situata a ridosso della Scandinavia con un minimo di 995 hPa; quest’ultima sarà complice della fase di maltempo che vivremo in Italia. Infine un cuneo d’alta pressione Azzorriana raggiunge l’Islanda con massimi fino a 1020 hPa.

Previsioni meteo per domani, 15 agosto

Al Nord: Al mattino assenza di nuvolosità e cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni; isolate piogge tra settori Alpini di Trentino e Friuli. Al pomeriggio instabilità diffusa sull’arco alpino e localmente sull’Appennino settentrionale, stabile altrove con cieli sereni. In serata residue piogge sulle Alpi dell’Alto Adige e della Lombardia, tempo stabile e asciutto sul resto del settentrione con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 15 agosto

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli del tutto sereni, isolate piogge sui settori Appenninici di Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.