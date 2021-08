METEO – Torna il MALTEMPO con TEMPORALI, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco le ZONE COLPITE

Bel tempo oggi salvo isolati rovesci o temporali sull’estremo nordest

Nella giornata odierna le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono risultate sostanzialmente stabili quasi ovunque e accompagnate da cieli perlopiù soleggiati o poco nuvolosi. Addensamenti più consistenti sono stati osservabili sulle aree più nordorientali dello stivale nel corso di questo pomeriggio, dove hanno dato origine qualche isolato rovescio o temporale. Tempo che comunque risulta in miglioramento in queste ore con cessazione dei fenomeni.

Domani disturbi maggiori sull’estremo nord

Nonostante nella giornata di domani domenica 15 agosto sia previsto il picco di caldo su alcuni settori settentrionali, con picchi fino a +40°C in Pianura Padana, l’intrusione di correnti più instabili sulle aree più settentrionali della Penisola provocherà qualche disturbo di maltempo, in particolare sull’alto Piemonte ed estremo nordest. I fenomeni, in formazione nelle ore pomeridiane, potranno presentare carattere localmente intenso ed essere accompagnati da attività temporalesca. Più stabile e con clima estivo altrove, con qualche isolato temporale anche sul settore meridionale dell’Appennino Lazio-Abruzzese.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: isolate, a carattere di rovescio o breve temporale, su tutti i settori alpini e sulle aree interne di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: da elevate a molto elevate su tutte le regioni, specie nelle aree interne e/o pianeggianti. Venti: tendenti a forti dal pomeriggio, occidentali lungo i crinali dell’Appennino centro-settentrionale, meridionali sull’Appennino ligure; dalla sera, tendenti a forti di Favonio con raffiche di burrasca su Piemonte meridionale e settori occidentali di Lombardia ed Emilia-Romagna, in estensione ai settori centrali della Liguria ed ai restanti settori alpini centro-orientali. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

