METEO – ATTENZIONE, CAMBIA TUTTO per metà GENNAIO! Possibile RETROGRESSIONE in vista, i dettagli

Piogge in atto da ieri sull’Italia

Assistiamo nella giornata odierna a condizioni meteo tendenzialmente perturbate a causa dell’afflusso di correnti instabili di natura polare marittima che generano rovesci più o meno isolati soprattutto lungo i settori centrali della Penisola. Se infatti ieri ad essere interessato dal maltempo era soprattutto il nord, quest’oggi il fronte instabile si è spostato verso sud, dove comunque non appare così organizzato dal momento che i rovesci, come scritto in precedenza, appaiono piuttosto localizzati.

Prossime ore ancora con il maltempo in Italia e neve a quote medie in Abruzzo

Nonostante questo quadro meteorologico appena presentato, nelle prossime ore le condizioni meteo sono destinate ulteriormente a peggiorare sulla nostra Penisola. Infatti, i rovesci che saranno peraltro accompagnati anche da correnti più fredde e che causeranno quindi un calo delle temperature, assumeranno carattere più consistente in Abruzzo soprattutto, dove la neve si attesterà a partire dagli 800/1.000 metri specie su settore appenninico. Instabilità che tuttavia, sebbene più isolata, potrebbe coinvolgere altre regioni d’Italia (scopri quali).

A metà gennaio ipotesi retrogressione

Se fino alla giornata di ieri e in realtà anche nella mattinata odierna non figuravano configurazioni “interessanti” per il Mediterraneo né nel breve né nel lungo termine, questo pomeriggio le ultime emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo, in particolare di quello americano GFS, propendono per l’arrivo del freddo artico intorno alla metà del mese. Tale evoluzione sarebbe possibile grazie ad una retrogressione che porterebbe tra l’altro neve a quote molto basse sullo stivale. Quali possibilità?

CONTINUA A LEGGERE.