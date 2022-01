METEO – ITALIA bersagliata ancora dal MALTEMPO nelle PROSSIME ORE con ROVESCI e NEVICATE, ecco dove

Maltempo imperversa sull’Italia da ieri

L’inizio di questo 2022 è stato contrassegnato, dal punto di vista meteorologico, da condizioni meteo di generale stabilità, assicurate da un promontorio di Alta pressione di matrice afroazzorriana che tuttavia non è riuscito ad impedire disturbi nuvolosi talvolta anche consistenti e fenomeni nebbiosi sulle pianure soprattutto del centro-nord e zone litoranee. In seguito, già da ieri, una perturbazione in discesa dai quadranti settentrionali sta interessando la nostra Penisola con il ritorno quindi del maltempo e della neve a bassa quota.

Ieri colpito soprattutto il nord, oggi è la volta del centro

Se nella giornata di ieri ad essere colpito è stato principalmente il nord Italia con l’ingresso di precipitazioni localmente anche intense specie sulle regioni nordorientali (dove non a caso la quota neve è risultata più bassa), in quella odierna ad essere interessate dal maltempo sono le regioni centrali. I rovesci tuttavia, almeno al momento, appaiono piuttosto localizzati o al più sparsi, concentrati perlopiù sulla Sardegna e sul medio versante adriatico.

Prossime ore ulteriore peggioramento

Un cambiamento è tuttavia previsto per le prossime ore e dunque in serata sulla nostra Penisola. Stando infatti a quanto pronosticano i principali centri di calcolo, sembrerebbe che nel corso della serata odierna le condizioni meteo potrebbero subire un ulteriore peggioramento in riferimento soprattutto all’Abruzzo e Molise, ma anche nel Lazio meridionale, Puglia e Sicilia dove le precipitazioni assumeranno carattere più localizzato. Torna anche la neve, come vedremo nel prossimo paragrafo.

