Meteo – Attesi venti di burrasca forte con raffiche di oltre 100 chilometri orari. Allerta per vento, ecco dove

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Ai nastri di partenza di una nuova settimana perturbata, con maltempo invernale in arrivo per l’Italia: al momento un lobo del vortice polare si sta avvicinando verso l’Europa centrale con una serie di minimi profondi fino a 975 hPa. Diverse fasi perturbate attese nei prossimi giorni con freddo in crescendo e quota neve sempre più bassa. Vediamo di seguito le previsioni meteo dettagliate per oggi.

Previsioni meteo per oggi 16 Gennaio

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo dettagliate per oggi 16 Gennaio: AL NORD: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge su Liguria e Friuli ed isolati fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 400-600 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni e neve oltre i 700-800 metri sulle Alpi e oltre i 1000 metri in Appennino. In serata insistono le precipitazioni soprattutto tra Triveneto ed Emilia Romagna. Quota neve in lieve calo. AL CENTRO: Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge sparse specie nelle zone interne, con neve oltre i 1200-1400 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata instabilità in aumento con piogge e acquazzoni diffusi specie sui settori occidentali. Neve in calo fin verso gli 1000-1100 metri. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi su, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione a tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse, più asciutto sui settori adriatici. Neve in calo fin verso i 1200-1400 metri.

Serie di perturbazioni che interesseranno la nostra penisola, con neve a quote sempre più basse. Entriamo nel dettaglio.

Serie di perturbazioni alimentate da aria polare in arrivo

Focus Inverno – Nella prima parte di questa settimana il maltempo invernale interesserà tutta la nostra penisola, con condizioni meteo a tratti perturbate. L’aria fredda farà ingresso sull’Italia a più riprese, prima di estradizione polare. La neve cadrà fino a quote molto basse al Nord Italia e generalmente a quote medie al Centro-Sud. Neve che risulterà però piuttosto abbondante sia sulle Alpi che lungo l’Appennino, specie centro-settentrionale. Vediamo nell’ultimo paragrafo l’allerta dedicata al vento per le prossime ore.

Allerta per vento: ecco quanto previsto dal Dipartimento di Protezione Civile

A seguito di quanto previsto per la giornata odierna, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino di Vigilanza meteorologica:

“Venti: da forti a burrasca sud-occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana settentrionale e crinali dell’Appennino emiliano, con rinforzi di burrasca forte sui due estremi della Liguria, sulle coste toscane a nord dell’Elba e citato settore emiliano; tendenti a forti sud-occidentali dal pomeriggio-sera sul resto del Centro-Sud e sulla Romagna, con rinforzi di burrasca forte lungo i settori appenninici e sui rilievi delle isole maggiori, e raffiche di burrasca sui settori costieri del Lazio e, specie dalla serata, sui settori adriatici romagnoli e centro-meridionali, sul versante ionico calabrese e sugli arcipelaghi settentrionali della Sicilia.”

