METEO – Aumenta il CALDO, innalzato il livello di PERICOLO a causa dell’ONDATA di calore. Ecco le città coinvolte

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un campo d’alta pressione ben esteso tra Oceano Atlantico e Mediterraneo centrale; sulle regioni del centro-sud una residue circolazione instabile in quota determinerà la formazione di rovesci e temporali pomeridiani nel corso della giornata odierna. Di seguito dunque vediamo le previsioni meteo per quest’oggi.

Meteo oggi, 4 agosto

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 4 agosto: Al Nord: Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige; ampi spazi di sereno altrove. In serata ancora residue piogge su Piemonte e Lombardia, asciutto altrove con assenza prevalente di nuvolosità. Al Centro: Stabilità prevalente al mattino con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio innocuo aumento della nuvolosità in Appennino, ma senza fenomeni associati. In serata tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Sole prevalente al mattino su tutte le regioni. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali sui settori interni di Calabria, Basilicata e Sicilia; nessuna variazione altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Il fine settimana in arrivo potrebbe essere ancora caratterizzato da instabilità pomeridiana a partire dai settori montani,ed in estensione anche alle zone di pianura specie al nord. Vediamo la tendenza nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo per il primo weekend di agosto

Meteo weekend – Alta pressione che inizia a mostrare i primi cedimenti nel medio termine: una lieve flessione dei geopotenziali in quota, potrebbe innescare nuovamente l’instabilità nel corso delle ore pomeridiane. Contestualmente avremmo una risalita di aria calda dal continente africano che viene spinta più a sud verso il Mediterraneo centrale. Picco del caldo quindi atteso per il fine settimana, con temperature massime di 40°C-41°C in Pianura Padana nella giornata di sabato e nelle zone interne delle regioni centrali nella giornata di domenica. Non mancheranno acquazzoni e temporali pomeridiani sia sulle Alpi che lungo la dorsale Appenninica, specie domenica con sconfinamenti sulla Pianura Padana. Clima ideale dunque per i vacanzieri in rotta verso le coste del nostro territorio, meno fortunati invece gli amanti della montagna e gli escursionisti che dovranno affrontare un periodo più movimentato nel medio termine. Vediamo nell’ultimo paragrafo le città a rischio per il caldo in questa giornata.

CONTINUA A LEGGERE​

Allerta caldo, il comunicato del Ministero della Salute

Il ministero della Salute ha evidenziato queste città per rischio caldo nella giornata odierna: bollino ROSSO valido per giovedì 4 agosto su: Palermo e Perugia. Bollino ARANCIONE su: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Bollino GIALLO su: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Pescara, Reggio Calabria. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche). Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.