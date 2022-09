METEO – AUTUNNO a TUTTO GAS per la PROSSIMA SETTIMANA, con nuovo AFFONDO PERTURBATO: i dettagli

Serata di maltempo sull’Italia

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola continuano a risultare mediamente perturbate in serata e in particolare sui settori centrali e tra basso Lazio e alta Campania. Piogge e temporali ancora protagoniste a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria di natura atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale, con clima pienamente autunnale laddove l’instabilità si è azionata in maniera spiccata. Le temperature infatti risultano spesso anche inferiori alla media del periodo.

Domani allerta rossa per alcuni settori della Basilicata

Il fronte instabile continuerà a scendere verso sud nelle prossime ore, con piogge, temporali e possibili nubifragi che potranno interessare nella giornata di domani lunedì 26 settembre la Campania e la Basilicata, con sconfinamenti plausibili sul versante adriatico. La situazione delicata ha indotto la Protezione Civile ad emettere un’allerta rossa per alcuni settori proprio della Basilicata. Rovesci riguarderanno in maniera localizzata o sparsa anche Lazio, Umbria (con occasionali sconfinamenti sul settore adriatico) e al nordest, con neve a partire dai 2.300/2.500 metri.

Autunno a tutto gas prossima settimana

Come accennato precedentemente, la nuova settimana partirà con piogge, temporali e possibili nubifragi che investiranno in particolar modo il sud Italia. A livello sinottico tuttavia i principali centri di calcolo propendono per l’avvicinamento di una nuova saccatura depressionaria di natura nordatlantica che si avvicina alla nostra Penisola dai quadranti settentrionali. Ciò porterà giornate di clima autunnale e caratterizzate da rovesci e temporali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Settori tirrenici e nord Italia spesso nel mirino del maltempo

La discesa di correnti più fresche e instabili di natura atlantica determineranno piogge e temporali frequenti sull’Italia anche per la prossima settimana. Le zone maggiormente esposte a tale fenomenologia sono quelle del nord e del settore tirrenico, ma con occasionali sconfinamenti talvolta anche sul versante opposto. Il clima sarà in ogni caso pienamente autunnale, con temperature spesso anche inferiori alla media del periodo, specialmente nelle aree coinvolte dal maltempo.

