Meteo – Autunno bloccato fino ad almeno gli inizi di Ottobre, ecco la tendenza

Generale stabilità e bel tempo in Italia
Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico proiettano il quadro di un’Italia dominata dalla stabilità e dal bel tempo grazie agli effetti al suolo di un campo di Alta pressione di origine azzorriana in estensione sul Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve e nuovo aumento.
Maltempo in arrivo nei prossimi giorni su una parte del Paese
I prossimi giorni saranno contrassegnati da un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, in particolare nella giornata di venerdì 25 settembre, con il transito di rovesci e possibili temporali sparsi, ma occasionalmente anche intensi sul medio versante adriatico e sulle regioni meridionali. Stabile e bello su tutto il resto del Paese, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rimanendo intorno alla media di riferimento o poco oltre.
Nuova spinta dell’Anticiclone azzorriano nel Weekend, con maltempo solo sulle aree più a sud d’Italia
Una nuova spinta dell’Anticiclone azzorriano si farà strada nel Weekend sul Mediterraneo centro-occidentale, con le condizioni meteo che torneranno a migliorare su buona parte delle aree coinvolte dall’instabilità per venerdì 25. Tuttavia, una circolazione depressionaria residuale sul Mar Jonio favorirà ancora il transito di maltempo localmente anche intenso principalmente sulle aree joniche di Calabria e Sicilia, con possibile interessamento almeno parziale della Puglia meridionale. Le temperature, in questo contesto, torneranno ad aumentare, in particolare al centro-nord.
Ultima parte di Settembre stabile, possibile sblocco dell’Autunno per gli inizi di Ottobre
L’ultima parte del mese di settembre potrebbe rivelarsi perlopiù anticiclonica, con piogge relegate eventualmente a pochi settori del Paese e scaturite da ingerenze atlantiche dovute a saccatura in affondo sul settore balcanico. L’autunno potrebbe effettivamente sbloccarsi solo nei primi mesi di ottobre, con dinamiche molto più tipiche della stagione in vista. Tuttavia, trattandosi questa solamente di una tendenza, è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.