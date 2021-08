METEO – L’AUTUNNO bussa alla porta di fine AGOSTO. Possibili cambi di SCENARIO per SETTEMBRE

Nel fine settimana alle porte, avremo molta instabilità in Italia, ad eccezione delle regioni dell’estremo sud, che saranno soltanto lambite da un calo delle temperature: domani avremo maltempo diffuso su gran parte dello stivale. Il sud Italia vivrà ancora condizioni meteo stabili, anche se da domenica i temporali saranno possibili anche sulle regioni peninsulari. Diminuzione delle temperature più sensibile da domani su Emilia Romagna e Marche, con anomalie negative di 6-8°C; previste infatti temperature massime di 20-25°C nella giornata di domani al settentrione e di 22-27°C al centro. Dalla prossima settimana un promontorio d’alta pressione proverà a farsi spazio sul bacino Mediterraneo anche se la stabilità potrebbe far ritorno a fatica. Di seguito vediamo le ultime tendenze vigenti per il mese di settembre.

Tendenza per settembre, vediamo quali sono le tendenze vigenti

L’autunno meteorologico sta per iniziare e con molta probabilità sul nostro territorio, sarà caratterizzato da una ripresa dell’alta pressione. L’anticiclone Azzorriano si unirà ad un cuneo altopressorio proveniente dal nord Africa, investendo anche la nostra penisola e regalandoci qualche giornata più stabile. A seguire però, lo scenario potrebbe cambiare: infatti settembre potrebbe risultare complessivamente perturbato, a causa di un indice teleconnettivo, l’AMO (che sta per Atlantic Muldi-decadal Oscillation) debolmente positivo, combinato ad un Monsone Africano poco attivo; l’insieme di questi due fattori porta non solo ad una bassa intrusività da parte dell’anticiclone africano, ma anche una maggiore possibilità di scambi meridiani alle latitudini centro-meridionali europee. Per saperne di più vi invitiamo a seguire tutti i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito!