METEO WEEKEND – BLACK-OUT estivo: violenti TEMPORALI, TRACOLLO TERMICO e ritorno della NEVE in montagna

Correnti perturbate in azione in Italia, tempo in miglioramento in serata, ma con fenomeni residui

E’ da qualche giorno dunque che si assiste al ritorno del maltempo sulla nostra Penisola dovuto all’affondo di una saccatura di origine atlantica che ha causato a sua volta l’arretramento dell’Alta pressione. Piogge e temporali hanno sferzato l’Italia soprattutto nel corso di questo pomeriggio sulla dorsale appenninica centro-meridionale e alcuni settori alpini. In serata le condizioni meteo stanno migliorando, ma con fenomeni residui (scopri dove).

Prossimi giorni maltempo protagonista con temporali

Nel corso dei prossimi giorni il quadro meteorologico fin qui presentato e osservato non subirà significative variazioni: correnti più fresche e instabili continueranno a confluire nel bacino del Mediterraneo centrale, innescando una raffica di temporali che interesserà il nostro Paese almeno fino alla giornata di venerdì 27 agosto (scopri quali aree saranno interessate dal maltempo). Tutto ciò si inserirà all’interno di un contesto climatico nettamente più fresco rispetto ai giorni scorsi.

Nel weekend cambia tutto

L’estate sembra non riuscire più a fare muro in maniera decisa alle oscillazioni atlantiche, sempre più pronunciate verso il Mediterraneo, complice anche l’invecchiamento della bella stagione. Nel weekend tuttavia, cambierà tutto con un importante cambio di circolazione: un ulteriore impulso di origine nordatlantica si posizionerà appena oltralpe e caratterizzerà in maniera incisiva il clima italiano stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

