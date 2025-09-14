Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Domenica 14 Settembre
Scarica la nostra app
Home > Notizie Meteo
Segnala

Meteo – autunno che stenta a partire, in arrivo nella seconda metà di settembre un robusto anticiclone

di Francesco Cibelli

Meteo autunno: la stagione non decolla e anzi un robusto anticiclone in rimonta nella prossima settimana porterà clima praticamente estivo con sole e temperature sopra media

Meteo – autunno che stenta a partire, in arrivo nella seconda metà di settembre un robusto anticiclone
Meteo - autunno ancora lontano, temperature in salita sopra media

Situazione sinottica ed evoluzione in Italia, deciso miglioramento e residue piogge

Mentre la saccatura depressionaria si sposta verso l’Europa orientale ecco che sui settori occidentali del continente rimonta l’alta pressione. Maltempo che nella giornata di ieri ha interessato il Nord mentre nelle prossime ore assisteremo ad un generale miglioramento delle condizioni meteo. Da segnalare qualche isolato acquazzone su Liguria e Friuli Venezia-Giulia, un po’ di nuvolosità in transito invece al Centro ma con isolate precipitazioni pomeridiane solo sull’Appennino.

Terza settimana di settembre che si apre con il ritorno dell’alta pressione

Nella prima parte della prossima settimana ecco che un promontorio anticiclonico si espanderà sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo per lo più asciutte in Italia. Attenzione solo a qualche disturbo causato dalle correnti occidentali in quota sui settori alpini. Temperature poco sopra media ma sarà nella seconda parte della settimana che il clima tornerà a farsi quasi estivo e molto poco autunnale.

Meteo - Trionfo dell'Anticiclone azzorriano la prossima settimana, Autunno ko: i dettagli

Tendenza meteo prossima settimana.

Autunno che non decolla, robusto anticiclone in vista della prossima settimana

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che nella seconda parte della prossima settimana mostrano un vasto e robusto campo di alta pressione dominare su mezza Europa. Anticiclone che avrà caratteristiche più estive che autunnali e che porterà in Italia temperature sopra media anche di 4-6 gradi, e condizioni meteo ovviamente stabili. Aria calda per il periodo anche sul resto del continente con possibili anomalie positive di 10 gradi sui settori occidentali. Estate avanti tutta dunque e autunno non pervenuto.

Tendenza meteo: riuscirà l’autunno a mostrarsi nell’ultima decade del mese?

Dando uno sguardo ai principali modelli per trovare qualcosa di più consono all’autunno dobbiamo arrivare a scrutare la terza decade di settembre. Prima averemo infatti un robusto anticiclone che si imporrà sul vecchio continente portando un’ondata di caldo dal sapore praticamente estivo. Anche se la distanza temporale è elevata con l’arrivo della terza decade del mese ecco che il modello europeo ECMWF mostra un possibile affondo perturbato dall’Atlantico.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Seguici su Google News

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto