Meteo Italia – Tempo in miglioramento, salvo residui disturbi

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio che dalle Azzorre si estende al bacino del Mediterraneo per poi interagire con un altro campo altopressorio presente sulla Russia, dove sono posizionati i massimi barici al suolo pari a 1030 hPa. Flusso umido perturbato principale che scorre sul centro-nord Europa, andando in parte ad interessare anche il Mediterraneo settentrionale. In tale contesto l’Italia si ritrova divisa tra l’alta pressione presente sulle regioni centro-meridionali ed infiltrazioni umide oceaniche al nord.

Domenica stabile su tutto il Paese, salvo residui disturbi

Alta pressione in ripresa sull’Italia. Giornata di domenica che vedrà un miglioramento del tempo per l’allontanamento verso levante dell’impulso instabile. Al mattino attesi addensamenti su Liguria, alta Toscana e Triveneto, con occasionali acquazzoni sull’Alto Adige e levante ligure. Nubi medio-alte di passaggio anche sulle regioni centrali, Sardegna, Campania e Molise con occasionali acquazzoni sull’alta Toscana. Nel corso del pomeriggio tempo mediamente asciutto su tutta l’Italia, ma con schiarite alternate ad addensamenti medio-alti. Stellato nottetempo.

Temperature massime dal sapore tardo estivo su tutta l’Italia

Temperature che tenderanno a subire un ulteriore lieve aumento al sud e Sicilia con picchi fino a +32/+33°C sull’Isola orientale, Basilicata e Puglia, mentre valori più contenuti lungo le coste adriatiche, tirreniche e Sardegna occidentale dove difficilmente si supereranno i +27/+28°C. Valori quindi dal sapore tardo estivo e che si manterranno al di sopra delle medie climatologiche.

Prossima settimana anticiclone dominante

Mese di settembre che si appresta a vivere condizioni meteo stabili prolungate sull’Italia. Nel corso della prossima settimana l’alta pressione subirà un deciso rinforzo sull’Europa ed il bacino del Mediterraneo, determinando una fase stabile e con temperature miti anche sull’Italia. Da segnalare solo un rapido impulso instabile che nella giornata di martedì lambirà l’estreme regioni di Nordest.

