METEO – AUTUNNO DIROMPENTE, con prospettive addirittura INVERNALI: prima NEVE in collina?

Maltempo inarrestabile in Italia

Non si arresta l’ondata di maltempo che da inizio settimana sta interessando la nostra Penisola con piogge e temporali talvolta anche intensi e persistenti, tali da portare danni e disagi in special modo sulla Liguria lunedì. Tuttavia, sebbene sia l’area dove la situazione è risultata più critica, diversi problemi legati al maltempo si sono riscontrati in diverse zone del Paese. E anche nella giornata odierna troviamo condizioni meteo perturbate in maniera sparsa da nord a sud.

Prossimi giorni ancora perturbati, con vortice ciclonico in spostamento verso sud

Il vortice ciclonico che sta attualmente interessando la nostra Penisola si sposterà progressivamente verso meridione nel corso dei prossimi giorni, con le condizioni meteo che andranno dunque progressivamente migliorando sia al nord, che successivamente anche al centro con qualche eccezione (scopri quale). Quel che invece interesserà tutto lo stivale, è il clima piuttosto fresco con temperature tipicamente autunnali e anche sotto la media del periodo.

Autunno prorompente anche nel weekend, ma nel lungo si aprono prospettive invernali

L’autunno si confermerà in piena forma anche nel prossimo fine settimana quando, stando a quanto prospettano attualmente i principali centri di calcolo, un nuovo impulso perturbato causato dall’avvicinamento di una nuova goccia fredda, provocherà condizioni di rinnovato maltempo sulle regioni meridionali, accompagnato peraltro da calo termico diffuso su tutto lo stivale. Successivamente, non si intravedrebbe l’autunno, ma addirittura l’inverno, come vedremo nel prossimo paragrafo.

