METEO – VORTICE CICLONICO in AZIONE in ITALIA anche nei prossimi giorni con PIOGGE e TEMPORALI, i dettagli

L’Autunno torna padrone del Mediterraneo centrale

Dopo quasi 1 anno di assenza l’autunno è tornato ad interessare in maniera diffusa il Mediterraneo centrale, con un calo delle temperature pressoché generale riscontrato nelle ultime ore su tutto lo stivale. Clima dunque non solo più fresco, ma con valori termici che spesso risultano anche inferiori alla media del periodo. E tutto ciò accompagnato da un’ondata di maltempo che soprattutto negli scorsi giorni è stata violenta, con danni e disagi specie in Liguria.

Il maltempo colpisce l’Italia anche oggi

La perturbazione che già ad inizio settimana aveva interessato la nostra Penisola ha tentato un ulteriore affondo nelle ultime ore, che ha consentito il distaccamento di una goccia fredda nel Mediterraneo centrale e dunque sullo stivale. Ciò ha innescato un vortice depressionario che tutt’ora interessa l’Italia con rinnovato maltempo che presenta carattere sparso da nord a sud, con piogge e temporali localmente anche intensi.

Vortice ciclonico in azione anche nei prossimi giorni

Il vortice ciclonico innescato dal distaccamento della suddetta goccia fredda di natura atlantica oltre a portare condizioni climatiche decisamente più fresche e con temperature che si manterranno al di sotto della media del periodo, continuerà a causare maltempo nei prossimi giorni stando a quanto mostrano le evoluzioni dei principali centri di calcolo. L’instabilità andrà gradualmente spostandosi verso sud, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.