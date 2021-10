METEO – MALTEMPO eccezionale, ESONDAZIONI e FRANE in Liguria: SCUOLE CHIUSE anche domani. Appello del sindaco di Genova “non uscite di casa”

Situazione meteo, maltempo estremo colpisce il nordovest italiano

Situazione meteo ancora una volta dai due volti in Italia con caldo estivo sul lato Adriatico e soprattutto al meridione e fortissimo maltempo al nord, specie ad ovest, tra Piemonte e Liguria. Ciò è stato dovuto ad una perturbazione parzialmente rallentata nel procedere verso levante che sta scaricando enormi quantità di piogge sulle stesse zone, ovvero al nordovest e soprattutto tra genovese e savonese. La situazione è critica, piena emergenza soprattutto in alcune zone della Liguria dove vige l’allerta meteo rossa. Nubifragi che dovrebbero continuare ancora per 24 ore e proprio nella nottata temporali ingloberanno anche lo spezzino, sempre in Liguria ma anche l’alta Toscana. Leggi anche: Estate 2021 tra le più calde di sempre da quando esistono le rilevazioni. Il report del CNR

Violentissimo maltempo, il sindaco “non uscite fino a domattina”

La situazione è critica, si sono superati i 600 mm di pioggia, un dato che in alcune zone italiane cade nell’arco di un intero anno. Spaventoso quanto sta accadendo in Liguria ma non solo. Al momento le zone maggiormente colpite dal maltempo in Italia sono le province di Genova e Savona. Nelle ultime ore, come riportato da genova.repubblica.it, il sindaco della città di Genova Marco Bucci ha rivolto un appello alla popolazione di non uscire di casa dalle serata odierna e fino alla mattinata di domani: “I quantitativi di pioggia finora caduti sono solo la prima parte di una perturbazione che sta arrivando e si annuncia intensa e lenta. Invito i cittadini a non lasciate le proprie case almeno finché il fronte non sarà passato”. La situazione è critica un po’ in tutta la Liguria, specie nel settore centrale dove si registrano anche crolli, chiusure di strade ed esondazioni. Ulteriore peggioramento nelle prossime ore tra Genova e La Spezia con possibili criticità. Leggi anche: Arriva l’autunno in Italia dalla giornata di domenica, ecco come e le zone colpite

Scuole chiuse in Italia domani 5 ottobre 2021, ecco dove

Maltempo violento e chiusure delle scuole anche nella giornata di domani in Liguria ma anche in Piemonte e Toscana. Di seguito vediamo la lista completa riportata da fanpage.it. Queste le città e i comuni dove gli istituti non riapriranno. Liguria: Savona, La Spezia, Arcola, Bolano, Borghetto Vara, Castelnuovo Magra, Chiavari, Follo, Lerici, Pignone, Rapallo, Riomaggiore, Santo Stefano Magra, Vado Ligure, Vezzano Ligure, Santa Margherita Ligure, Sarzana, Lavagna e Sestri Levante. Piemonte: Alessandria, Revigliasco, Acqui Terme, Ovada, Gavi, Novi Ligure, Pietra Marazzi, Pozzolo Formigaro, Castellazzo Bormida, Arquata Scrivia e Ponzone. Toscana: Capalbio, provincia di Grosseto. Proprio tra Liguria, Piemonte e Toscana sono attesi veri e propri nubifragi in grado di scaricare al suolo quantità di piogge eccezionali. Leggi anche: Forti temporali in arrivo in diverse altre regioni italiane, i dettagli

