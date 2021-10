METEO – AUTUNNO, dove sei? SUPER OTTOBRATA in arrivo in ITALIA, NEBBIE e TEMPERATURE in netto aumento

Tempo in miglioramento sull’Italia oggi

L’allontanamento della perturbazione che fino a ieri ha interessato la nostra Penisola verso il Mediterraneo orientale ha determinato un sostanziale miglioramento sulla nostra Penisola nella giornata odierna, dove non solo le condizioni meteo appaiono generalmente stabili (fatta eccezione per qualche isolato rovescio che nel pomeriggio ha interessato la Puglia), ma anche accompagnate da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. In tutto questo, affluiscono in Italia correnti fredde di natura artico marittima, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Temperature inferiori alla media del periodo

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quindi generalmente stabili tranne per isolate eccezioni, ma dal punto di vista termico non si può certo dire che questa sia stata una giornata mite, anzi. Soprattutto le temperature minime sono apparse decisamente invernali, soprattutto al centro-nord, dove le pianure hanno raggiunto anche i +3/+4°C. Localmente, soprattutto la pianura emiliana, ha sfiorato gli 0°C, come ad esempio Soragna (PR, +0,2°C), ma anche Modena – Ponte Alto (+0,7°C) e Mirandola (MO, +0,8°C).

Weekend, l’Anticiclone torna a spingere

L’Anticiclone azzorriano tornerà a spingere a partire da domani sabato 16 ottobre, nonché dal weekend ormai alle porte, anche se verrà disturbato nella fattispecie da infiltrazioni di correnti fredde e umide in arrivo dal settore balcanico che origineranno qualche eccezione di maltempo (scopri dove). Successivamente, anche le residue infiltrazioni instabili abbandoneranno definitivamente l’Italia, con un ulteriore espansione dell’Anticiclone, come vedremo nel prossimo paragrafo.

