PREVISIONI METEO domani 15 ottobre: condizioni di stabilità in ITALIA salvo residue piogge su queste regioni

Situazione sinottica europea

Anticiclone in espansione tra Penisola Iberica ed Isole Britanniche che con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1020 hPa porta tempo stabile su buona parte dell’Europa occidentale. Una vasta saccatura depressionaria si allunga dalla Scandinavia verso l’Europa centro-orientale mentre una goccia fredda in quota è ancora presente tra Italia e Grecia. Vasta area depressionaria alle alte latitudini con minimi di pressione al suolo profondi fino a 985 hPa sulla Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 15 ottobre

Al Nord: Al mattino locali addensamenti sulle Alpi centro-orientali ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti in transito al Nord-Ovest. In serata nuvolosità alta in transito su tutte le regioni ma sempre con tempo asciutto. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.