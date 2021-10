METEO – L’ANTICICLONE torna alla RISCOSSA nel WEEKEND, ma ATTENZIONE all’INSIDIA MALTEMPO, ecco dove

Stop al maltempo nella giornata odierna

Nella giornata odierna abbiamo assistito a condizioni meteo decisamente migliori rispetto a quanto osservato nei passati giorni, con assenza generale di fenomeni sul territorio nazionale se non per qualche isolata eccezione sulla Puglia. Non solo si è verificata quest’oggi generale stabilità, ma essa è peraltro anche accompagnata da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Clima piuttosto freddo sullo stivale grazie all’afflusso di correnti più fredde dai quadranti settentrionali.

Temperature minime invernali in Italia

La presenza di correnti più fredde di matrice artico marittima all’interno del Mediterraneo hanno fatto sì nel corso di questa notte, che le temperature subissero una notevole diminuzione, raggiungendo valori pressappoco invernali soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, dove le pianure hanno registrato minime diffusamente comprese tra i +3°C e i +5°C. Localmente anzi, le colonnine di mercurio hanno sfiorato anche lo 0, soprattutto sulla pianura emiliana (scopri dove).

L’Anticiclone torna alla riscossa nel weekend, ma sarà disturbato

La perturbazione che ha interessato fino a ieri la nostra Penisola è già traslata verso il Mediterraneo orientale e coerentemente con il suo movimento, anche il freddo farà lo stesso nel prossimo fine settimana. Tuttavia, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, persisterà soprattutto al sud una circolazione secondaria proveniente proprio dal settore balcanico, da cui si infiltreranno correnti più fresche e instabili che origineranno qualche eccezione di maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

