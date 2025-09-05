Meteo – Autunno in stand-by: settimana esordisce con stabilità, ma con annuvolamenti significativi in Italia, i dettagli

Tempo torna stabile e asciutto in Italia

Dopo una prima parte di giornata caratterizzata dalla presenza di piogge e temporali localmente anche intensi in alcune zone del nord Italia, per le quali la Protezione Civile ha tra l’altro diramato un’allerta, le condizioni meteo sono evolute verso un nuovo miglioramento: il nuovo forcing dell’Anticiclone africano è alla base del corrente miglioramento, con schiarite peraltro a tratti ampie in avanzamento e cieli che risulteranno pertanto sereni o da poco a parzialmente nuvolosi in serata.

Serata alle prese con stabilità e bel tempo

La serata odierna trascorrerà pertanto all’insegna della generale stabilità e del bel tempo in Italia, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi grazie all’ulteriore estensione dell’Anticiclone africano verso il bacino del Mediterraneo. Tale evoluzione finirà per confermare le medesime condizioni per l’intero Weekend, come vedremo nel prossimo paragrafo. Il clima rimarrà comunque gradevole nelle ore notturne, per quanto le temperature possano attestarsi di qualche grado oltre la media di riferimento.

L’Anticiclone sale in cattedra nel Weekend: estate settembrina con picchi fino a +34°C localmente

L’Alta pressione di origine africana sale in cattedra nel Weekend e assicurerà condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo sia nella giornata di domani sabato 6 che in quella di domenica 7 settembre. I cieli risulteranno in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con temperature previste in graduale aumento: il clima sarà tipico dell’estate settembrina, con picchi locali fino a +34°C, specie sulle pianure interne della Sardegna.

Autunno in stand-by anche per lunedì, con nubi in aumento, ma clima comunque caldo

L’avanzamento di una saccatura depressionaria verso il Mediterraneo occidentale favorirà l’intromissione di correnti umide per la giornata di lunedì 8 settembre sulla nostra Penisola, dove aumenterà di conseguenza la nuvolosità, in particolare sul versante tirrenico. Le condizioni meteo si manterranno comunque largamente stabili e asciutte, eccezion fatta per qualche rovescio o temporale in attivazione sul settore alpino più occidentale. Il clima, inoltre, resterà relativamente caldo con picchi simili a quelli del Weekend e autunno che si tiene ancora in stand-by.

