Meteo – Italia nuovamente a bersaglio del maltempo, la Protezione Civile diffonde l’allerta: ecco dove

Stabilità e relativo bel tempo avvolgono l’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo sul settore alpino nordorientale, dopo che qualche isolato temporale pomeridiano ha preso forma. I fenomeni progrediscono pertanto verso l’esaurimento, con tempo che tornerà generalmente stabile e asciutto in Italia in serata. Le temperature non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in aumento.

Piogge e temporali nuovamente in transito per domani

I pur isolati disturbi di maltempo odierni sono dovuti ad un flusso atlantico costantemente sbilanciato verso il vecchio continente, con un cavo perturbato pronto a transitare già dalla giornata di domani sabato 13 settembre sulla nostra Penisola, con primi rovesci e temporali al più sparsi in attivazione in particolare dal pomeriggio, localmente anche intensi. Le condizioni meteo progrediranno verso un ulteriore peggioramento in serata, con piogge e temporali in espansione e possibilità di locali nubifragi in particolare sulle aree interposte tra la Toscana e la Liguria. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in diminuzione nelle aree coinvolte dal maltempo.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, nella notte sulle zone pianeggianti e pedemontane del Piemonte settentrionale e sulle zone prealpine e di alta pianura della Lombardia, e nelle ore pomeridiane sui settori alpini e prealpini di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, sul Trentino e sull’Alto Adige, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da sparse a diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e alta Toscana, in estensione serale al resto dell’Emilia-Romagna e della Toscana centro-settentrionale, al Triveneto e alle Marche settentrionali, con quantitativi cumulati moderati su Liguria, basso Piemonte, Emilia occidentale, alta Toscana, Lombardia sud-occidentale e Veneto centro-meridionale, generalmente deboli sulle restanti zone. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 13 settembre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.

