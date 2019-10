METEO – AUTUNNO latitante nel WEEKEND. Vediamo quando le piogge torneranno in ITALIA

Gran sole e condizioni METEO tutto tranne che autunnali in Italia

Quella di oggi sarà un’altra giornata in cui le temperature sull’Italia supereranno i 20°C durante le ore centrali della giornata e raggiungeranno persino i 25°C a Roma, Firenze e altre città del centro-sud. Bel tempo da nord a sud con precipitazioni assenti grazie all’Anticiclone delle Azzorre in espansione sull’Italia. Autunno accantonato con sole e temperature oltre la media per tutto il prossimo weekend quando le precipitazioni saranno assenti su tutte le regioni.

Previsioni METEO per domani in Italia

La giornata trascorrerà con condizioni meteo generalmente stabili al Nord Italia con sole prevalente salvo qualche nube in transito in serata e in nottata sia sulle coste che sulle zone interne. Tempo asciutto e soleggiato nelle prime ore del giorno sulle regioni centrali mentre dal pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Condizioni di generale stabilità anche al Sud Italia con ampi spazi di sereno nelle ore diurne specie sulle regioni peninsulari. Temperature stabili o in leggero calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni METEO per in Weekend in Italia

Sarà una lunga fase di bel tempo e clima gradevole con le temperature che arriveranno addirittura fino a 27°C al sud Italia durante il prossimo weekend. Sarà così una tipica Ottobrata in gran parte dell’Italia specie sulle città del centro-sud Italia. Sole e clima piuttosto mite anche specie nel prossimo weekend con l’Anticiclone dominante quando a Roma, Firenze, Cagliari, Palermo, Catania, Cosenza, Foggia, ecc… si raggiungeranno facilmente i 25-27°C durante le ore centrali della giornata.