METEO AUTUNNO – Ottobre in compagnia di una serie di PERTURBAZIONI atlantiche, ecco la TENDENZA

Goccia fredda in transito e calo delle temperature

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Una goccia fredda in quota ha permesso la formazione di rovesci e temporali in Italia, decretando la prima vera perturbazione di stampo autunnale per questa settimana. Dapprima le regioni del nord-ovest hanno pagato scotto di un sistema temporalesco autorigenerante che ha dato adito a numerosi allagamenti e disagi alla popolazione (specie in Liguria). A seguire grazie al maggiore afflusso di freddo, la neve è tornata a fare comparsa sui settori Alpini a partire dai 1800 metri di quota. Entriamo nel dettaglio!

Neve fino a 1800 metri, ecco dove

Grazie al poderoso calo delle temperature (previste in calo domani fino a 5-7°C al di sotto delle medie), la neve ha fatto ritorno sull’arco Alpino: dapprima il Passo dello Stelvio, ha visto il ritorno della dama bianca. Successivamente stamattina, la neve si è posata anche fin verso i 2000 metri sulle Alpi Lombarde ed in queste ore ha fatto la sua comparsa sulla località di Livigno a partire dai 1800 metri. Nelle prossime ore è attesa una spolverata anche sulle Dolomiti alle medesime quote, regalandoci i primi scenari simil invernali. Anche per il weekend e la prossima settimana gli scenari potrebbero non cambiare, con neve e maltempo diffusi in Italia.

Weekend e medio termine in compagnia del maltempo

La circolazione instabile in quota continuerà ad insistere sul nostro territorio: i principali modelli matematici, propongono per il fine settimana una risalita dell’alta pressione verso le isole Britanniche, ed un conseguente afflusso di aria fredda sulle regioni centrali. Atteso nel weekend un possibile ritorno della neve anche in Appennino, specie in Abruzzo in alta quota. In questa fase il nord Italia potrebbe rimanere ai margini, tuttavia dalla prossima settimana il maltempo potrebbe tornare protagonista. Le proiezioni sembrerebbero alquanto avare per il lungo termine, con un ottobre complessivamente sopramedia e secco.

