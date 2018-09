METEO AUTUNNO 2018: mese di Ottobre più piovoso in Italia secondo le ultimissime uscite dei principali modelli stagionali.

METEO AUTUNNO: ancora clima tardo estivo oppure piogge in arrivo in tutta Italia? ecco le ultime tendenze – 17 Settembre 2018 – L’estate procede in Italia con le temperature oltre la media di riferimento su tutte le regioni con scarti positivi anche di 5°c in molte città del centro ma stando alle ultime uscite dei principali modelli meteo la situazione per i prossimi giorni e le prossime settimane andrà lentamente cambiando con una serie di perturbazioni foriere di pioggia verso il Mediterraneo. Anomalie positive di pressione interesseranno ancora gran parete dell’ Europa centro-settentrionale, mentre sul bacino del Mediterraneo, Italia compresa, le piogge potrebbero risultare non troppo scarse nel mese di Ottobre. Sotto il profilo termico il prossimo mese dell’autunno potrebbe vedere valori in media o di poco superiori in Italia. Nel mese di novembre 2018, addirittura potremmo avere un sensibile calo delle temperature secondo le ultime uscite dei modelli stagionali con precipitazioni più abbondanti sui settori orientali della penisola a causa di un flusso atlantico meno incidente e diverse irruzioni di aria fredda da nord/nord-est. […]