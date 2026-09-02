Meteo domani 3 settembre: tanto sole e caldo ancora estivo in Italia, salvo locali temporali pomeridiani

Situazione sinottica europea
Un vasto e robusto campo di alta pressione si espande dall’Atlantico verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo occidentale, con massimi al suolo fino a 1025 hPa sulla Francia. Questo porta tempo asciutto in Italia salvo della residua instabilità termo-convettiva per ancora qualche infiltrazione fresca in quota. Flusso perturbato che scorre invece alla latitudini medio-alte con diversi minimi di pressione al suolo, profondi fino a 985 hPa a sud dell’Islanda.
Previsioni meteo per domani, 3 settembre
Al Nord: Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio; qualche addensamento in più su Brescia e sul Friuli-Venezia Giulia nel corso del pomeriggio, con possibilità di isolati fenomeni sulle zone alpine del Trentino-Alto Adige. In serata schiarite ovunque, non sono previsti cambiamenti sostanziali. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 3 settembre
Al Centro: Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni dal mattino alla sera, senza fenomeni degni di nota. Condizioni invariate in serata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 3 settembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulla Calabria con temporali sparsi, possibili isolati fenomeni sulle zone interne della Basilicata; qualche addensamento sulla Campania, asciutto altrove. In serata schiarite in estensione su tutta l’area con residua nuvolosità sulla Calabria. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.