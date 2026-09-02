Meteo domani 3 settembre: tanto sole e caldo ancora estivo in Italia, salvo locali temporali pomeridiani

Situazione sinottica europea Un vasto e robusto campo di alta pressione si espande dall’Atlantico verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo occidentale, con massimi al suolo fino a 1025 hPa sulla Francia. Questo porta tempo asciutto in Italia salvo della residua instabilità termo-convettiva per ancora qualche infiltrazione fresca in quota. Flusso perturbato che scorre invece alla latitudini medio-alte con diversi minimi di pressione al suolo, profondi fino a 985 hPa a sud dell’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 3 settembre

Al Nord: Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio; qualche addensamento in più su Brescia e sul Friuli-Venezia Giulia nel corso del pomeriggio, con possibilità di isolati fenomeni sulle zone alpine del Trentino-Alto Adige. In serata schiarite ovunque, non sono previsti cambiamenti sostanziali. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 3 settembre

Al Centro: Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni dal mattino alla sera, senza fenomeni degni di nota. Condizioni invariate in serata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 3 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulla Calabria con temporali sparsi, possibili isolati fenomeni sulle zone interne della Basilicata; qualche addensamento sulla Campania, asciutto altrove. In serata schiarite in estensione su tutta l’area con residua nuvolosità sulla Calabria. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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