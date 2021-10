METEO – AUTUNNO ROBOANTE, RAFFICA di PIOGGE e NUBIFRAGI in arrivo per INIZIO SETTIMANA, i dettagli

Violento maltempo in azione su alcuni settori del sud

Una fase di violento maltempo si è aperta già da questa mattina su alcune regioni meridionali del Paese, con forti piogge e temporali che hanno interessato dapprima le aree più occidentali della Sicilia (e in particolar modo il trapanese e l’isola di Pantelleria, dove si sono ripercossi forti disagi) e poi il catanese. Tutto questo a causa di un ciclone mediterraneo posizionato proprio sul Canale di Sicilia e alimentato dal contrasto tra l’afflusso di correnti più fresche in arrivo dai quadranti nordorientali e le più miti correnti presenti sul settore nordafricano.

Allerta massima in alcuni settori della Sicilia

La situazione che è evoluta velocemente verso il violento maltempo ha catturato l’attenzione del Dipartimento di Protezione Civile che ha oggi innalzato l’allerta già vigente su alcune zone della Sicilia, elevandola a codice rosso (scopri quali). Ciò non mancando di confermare quella già diramata ieri per il reggino. Forti piogge e temporali, anche a carattere di nubifragio, stanno infatti interessando le aree comprese tra il catanese e il siracusano, con rovesci isolati o al più sparsi anche in Sardegna e sulla Calabria jonica.

Inizio settimana perturbato, lento passaggio sul Mar Jonio del ciclone mediterraneo

Il ciclone mediterraneo terrà sotto scatto alcune zone del sud del Paese per alcuni giorni: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo il minimo depressionario transiterà molto lento verso il Mar Jonio e tale traslazione suggerirà una prima metà della prossima settimana molto perturbata per buona parte del centro-sud. In alcuni casi tuttavia i fenomeni potrebbero risultare intensi e a carattere di nubifragio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

