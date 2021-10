METEO – Violenti NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA, ALLERTA innalzata a ROSSA in alcune zone del Paese, i dettagli

Ciclone mediterraneo sul Canale di Sicilia

Come già ampiamente annunciato nel corso della settimana, nella giornata odierna sono piuttosto evidenti gli effetti portati su alcune aree del meridione da parte di un ciclone mediterraneo che si è generato sul Canale di Sicilia, alimentato dal contrasto tra le correnti più fredde in afflusso dai quadranti nordorientali e quelle più calde e umide provenienti dal settore nordafricano. Piogge e temporali anche intensi e con nubifragi hanno già interessato alcune zone del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Linguaglossa già oltre i 200 millimetri, forte maltempo anche sul trapanese

Già dalle prime ore di questa mattina un MCS (Sistema Convettivo a Mesoscala) si era azionato sul Canale di Sicilia, interessando le aree più occidentali della regione, quelle del trapanese con forte maltempo, dove spicca l’accumulo di Mazara del Vallo (88 millimetri). Valori notevoli anche a Tre Fontane che raggiunge i 55 millimetri giornalieri. Tuttavia a spiccare è soprattutto Linguaglossa (Etna Nord) che registra attualmente 200.6 millimetri, peraltro provvisori in quanto altre precipitazioni anche intense sono attese in serata. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA SICILIA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta innalzata a rossa in alcuni settori della Sicilia, plausibili nubifragi anche sulla Calabria jonica

Il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore ha catturato l’attenzione della Protezione Civile che si è vista costretta ad innalzare l’allerta a rossa per oggi su alcune zone della Sicilia e nello specifico: ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Il maltempo interesserà in maniera intensa e con plausibili nubifragi comunque anche la Calabria jonica (dove è confermata l’allerta rossa sul reggino) nelle prossime ore e non solo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

