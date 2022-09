METEO AUTUNNO – SETTEMBRE tra passaggi perturbati e brevi rimonte anticicloniche; La tendenza

Autunno meteorologico al via con tempo instabile su parte d’Italia

Il mese di settembre ha ufficialmente aperto al stagione autunnale dal punto di vista meteorologico. Le condizioni meteo risultano instabili in questo avvio di stagione, specie al centro-nord, dove infiltrazioni umide in quota sono alla base di nubi sparse e precipitazioni a macchia di leopardo. Più stabile e caldo al sud ed Isole. Il mese di settembre potrebbe proseguire piuttosto dinamico, ma con l’Italia divisa spesso in due. Vediamo gli ultimi aggiornamenti su questa prima parte dell’Autunno meteorologico.

Meteo dal 5 all’11 settembre: Italia tra caldo e possibile maltempo

Dopo un weekend a rischio forti temporali su parte d’Italia, l’avvio della prossima settimana sarà più stabile e con caldo estivo. Una rimonta anticiclonica, alimentata da masse d’aria calde in risalita dal nord Africa, favorirà infatti un inizio settimana piuttosto asciutto sull’Italia, salvo i consueti disturbi a ciclo diurno sui settori montuosi, specie alpini ed appenninici. Lunedì 5 e martedì 6 settembre, quindi, atteso tempo sostanzialmente stabile su gran parte del Paese con temperature massime diffusamente attorno ai +30°C, ma con punte anche superiori. Da mercoledì è atteso un graduale peggioramento del tempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica. Sistema instabile che tra giovedì e venerdì porterà piogge e temporali al centro-nord e Sardegna, mentre tempo ancora sostanzialmente stabile al sud e Sicilia. Avvio di weekend incerto ancora al nordest e regioni centrali, poi possibile peggioramento anche sulle regioni meridionali.

Meteo dal 12 al 19 settembre: passaggi instabili, specie al nord e parte del centro

Secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF, durante la settimana che va dal 12 al 19 settembre, si registreranno anomalie bariche negative tra Regno Unito ed Europa centro-settentrionale, mentre senza significative variazioni sul resto del Continente. In tal modo ci attendiamo una settimana piuttosto perturbata sulle nazioni centro-settentrionali europee, con il flusso instabile che riuscirebbe a raggiungere anche le regioni settentrionali e parte di quelle centrali italiane. Più stabile al sud ed Isole Maggiori con temperature miti.

Ultima parte di settembre con rischio anticiclone?

E’ ancora prematuro effettuare una previsione meteo per l’ultima decade di settembre, ma secondo le ultime proiezioni modellistiche il Mediterraneo centro-meridionale potrebbe essere interessato più di frequente dall’alta pressione. Anomalie bariche positive tra Balcani e centro-sud Italia sono infatti attese dal modello europeo ECMWF, ragion per cui non è esclusa una maggior invadenza anticiclonica sull’Italia. Qualche disturbo potrebbe rinnovarsi specie sul nord Italia, ma nel complesso l’ultima parte di settembre potrebbe essere più stabile e mite sull’Italia. Rimanete aggiornati!

