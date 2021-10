METEO AUTUNNO – Si sblocca la stagione delle PIOGGE, in arrivo MALTEMPO e calo delle TEMPERATURE

Il fine settimana che stiamo per affrontare sarà decisivo per decretare l’avvio definitivo dell’autunno: sabato sarà caratterizzato da nuvolosità irregolare e rovesci sparsi nel corso delle ore pomeridiane su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna e Calabria. Sulla Sicilia sono attese ingenti piogge specie sui settori centrali. Domenica prevista meno nuvolosità, fatta eccezione per il settentrione, dove le nubi risulteranno più consistenti. L’instabilità apporterà qualche pioggia sull’Appennino centrale e sulla Sicilia, mentre al nord i cieli si faranno sempre più coperti. Dalla serata le precipitazioni si faranno più insistenti al nord, a partire da Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. L’arrivo di una saccatura atlantica ci proietterà con la giornata di lunedì nella prima perturbazione del mese di ottobre.

Ottobre tra luci e ombre, ecco il possibile andamento

Meteo autunno – La stagione con il mese di ottobre potrebbe subire un reiterato stop alle piogge; secondo le ultime proiezioni, la circolazione instabile potrebbe risultare confinata alle alte latitudini europee. La causa risiederebbe in un indice NAO abbastanza neutro,che andrebbe a vantaggio di una circolazione atmosferica zonale. Dunque la stagione autunnale potrebbe dare i suoi primi frutti per la prima parte di ottobre, ma sbloccarsi definitivamente per novembre, quando invece sono previste precipitazioni in media con la climatologia recente.