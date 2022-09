METEO – AUTUNNO tra pause e possibili fasi di MALTEMPO verso metà SETTEMBRE; le ultimissime

Verso un periodo più stabile dell’Autunno meteorologico

Nonostante sull’Italia vere e proprie perturbazioni atlantiche non sono ancora transitate, l’inizio dell’Autunno meteorologico ha portato con se un declino della bella stagione. Un calo barico in quota ed infiltrazioni umide hanno infatti causato fasi di maltempo su parte dell’Italia con temporali e grandinate che hanno determinato danni ed allagamenti. Non sono mancati i fenomeni estremi, come era da attendersi dopo un’Estate caldissima, con trombe d’aria ed eventi alluvionali. Nel corso del weekend si assisterà a residui acquazzoni e temporali, ma con tendenza al miglioramento da ovest.

Meteo dal 12 al 18 settembre: dall’anticiclone al ritorno del maltempo?

Autunno dinamico quello atteso anche nel corso della prossima settimana sull’Italia. Un promontorio anticiclonico atteso per l’avvio della prossima settimana, porterà infatti una pausa dal maltempo con stabilità e temperature localmente estive. Dopo la flessione lieve del weekend, i valori massimi torneranno infatti a toccare la soglia dei +30°C, con punte localmente maggiori anche in Pianura Padana. L’ondulazione anticiclonica sarà però dinamica, quindi in graduale evoluzione verso levante e seguita da una perturbazione atlantica. Meteo in nuovo peggioramento da mercoledì 14 settembre ad iniziare da Alpi, Prealpi e Liguria di Levante con acquazzoni e temporali in estensione anche a Piemonte e Lombardia tra la sera e la notte di giovedì. Temporali anche intensi attesi giovedì al nord e Toscana, ancora stabile sul resto d’Italia. Instabilità venerdì verso le regioni centrali, nuovo miglioramento al nord. Weekend verso un calo termico, specie al nordest e settori adriatici, lambiti da fresche correnti in discesa dal nord Europa, ma da confermare.

Meteo dal 19 al 26 settembre: correnti più fresche, ma con scarsi fenomeni?

Secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF, durante la settimana che va dal 19 al 26 settembre si registreranno anomalie bariche positive tra Regno Unito, Mar del Nord ed il medio Atlantico, mentre inferiori alla media sulla Russia. In tal modo un campo anticiclonico potrebbe prendere forma sull’Atlantico ed estendersi sin verso il Mar Baltico, favorendo la discesa di una saccatura dal nord Europa verso le nazioni centro-orientali. L’Italia in tale contesto si ritroverebbe nella terra di mezzo, con possibile circolazione più fresca settentrionale e temperature al di sotto della norma, ma con scarsi fenomeni. Al momento, le prime vere perturbazioni atlantiche con maltempo autunnale appaiono ancora lontane.

Ultima parte di settembre con rischio anticiclone?

E’ ancora prematuro effettuare una previsione meteo per gli ultimi giorni di settembre, ma secondo le ultime proiezioni modellistiche il Mediterraneo centro-orientale potrebbe essere interessato più di frequente dall’alta pressione. Anomalie bariche positive tra Balcani e centro-sud Italia sono infatti attese dal modello europeo ECMWF, ragion per cui non è esclusa una maggior invadenza anticiclonica sull’Italia. Qualche disturbo potrebbe rinnovarsi specie sul nord Italia, ma nel complesso l’ultima parte di settembre potrebbe essere più stabile e con temperature in nuova ripresa. Rimanete aggiornati!

