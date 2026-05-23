Meteo – Avvio dell’Estate con l’alta pressione, ma con qualche disturbo? La tendenza

Weekend dal sapore estivo, tanto sole e caldo sull’Italia
Campo anticiclonico abbraccia il Mediterraneo centro-occidentale, con valori pressori al suolo sino a 1025 hPa sull’Italia. In tal modo le condizioni meteo risultano diffusamente stabili sull’Italia con il weekend che trascorrerà mediamente stabile con sole prevalente e temperature massime che sulla Pianura Padana e settori centrali tirrenici toccheranno e supereranno la soglia dei +30°C. Qualche disturbo a ciclo diurno si rinnoverà sui settori interni della Calabria ed occasionalmente della Sicilia, ancora interessate da una residua circolazione settentrionale.
Alta pressione in espansione sull’Europa sud-occidentale
Meteo dal 25 al 31 maggio – Centro di calcolo probabilistico europeo mostra la persistenza di anomalie positive di pressione sull’Europa centro-occidentale e bacino del Mediterraneo, mentre negative tra Scandinavia, Russia ed Europa orientale. Alta pressione che potrebbe quindi insistere sul Mediterraneo centro-occidentale, ma con possibili infiltrazioni instabili in quota responsabili del ritorno di qualche disturbo a ciclo diurno al nord e settori interni Peninsulari. Temperature che si manterranno al di sopra delle medie del periodo, mentre saranno scarse le precipitazioni specie lungo le coste e pianure.
Giugno al via con qualche disturbo, ma con temperature estive
Meteo inizio Estate meteorologica – Stagione estiva dal punto di vista meteorologico al via con il mese di giugno. Alta pressione che secondo i centri di calcolo potrebbe prolungarsi sino all’inizio del mese di giugno, ma con possibili maggiori infiltrazioni fresche in quota specie al nord e parte del centro dove potrebbe accentuarsi l’instabilità, seppur in un contesto climatico decisamente estivo.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.