Meteo – Spettro dell’anticiclone sull’ultima parte della Primavera? Le ultimissime

Meteo in momentaneo miglioramento

Dopo il transito della saccatura ad inizio weekend, il campo barico è in ripresa con valori alti e livellati attorno ai 1015 hPa. Attesa una giornata di domenica con cieli diffusamente sereni nel corso del mattino, salvo innocue velature in arrivo su Piemonte, Valle d’Aosta e Sicilia. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, seppur con qualche addensamento in più sui settori montuosi, nord e parte del sud. In serata tornano le schiarite, salvo residui addensamenti sui settori alpini.

Prossima settimana arriva l’anticiclone?

Meteo dal 18 al 24 maggio – Centro di calcolo probabilistico europeo mostra lo spostamento di anomalie positive di pressione sull’Europa centro-occidentale, mentre negative tra Russia ed Europa sudorientale. Atteso l’arrivo di un campo altopressorio sul Mediterraneo centro-occidentale con tempo che volgerà verso al stabilità anche in Italia. Temperature in progressivo aumento, più sensibile al centro-nord con valori che si porteranno al di sopra delle medie del periodo.

La Primavera termina con l’alta pressione?

Meteo finale di Primavera – Stagione primaverile che potrebbe concludersi con un prolungato periodo stabile e temperature in aumento. Possibile persistenza di anomalie di pressione positive sull’Europa centro-meridionale. Alta pressione che potrebbe quindi prolungarsi sino al termine del mese di maggio, favorendo un’ultima parte della Primavera stabile e con temperature al di sopra delle medie del periodo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.