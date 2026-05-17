Meteo – Spettro dell’anticiclone sull’ultima parte della Primavera? Le ultimissime

Meteo in momentaneo miglioramento
Dopo il transito della saccatura ad inizio weekend, il campo barico è in ripresa con valori alti e livellati attorno ai 1015 hPa. Attesa una giornata di domenica con cieli diffusamente sereni nel corso del mattino, salvo innocue velature in arrivo su Piemonte, Valle d’Aosta e Sicilia. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, seppur con qualche addensamento in più sui settori montuosi, nord e parte del sud. In serata tornano le schiarite, salvo residui addensamenti sui settori alpini.
Prossima settimana arriva l’anticiclone?
Meteo dal 18 al 24 maggio – Centro di calcolo probabilistico europeo mostra lo spostamento di anomalie positive di pressione sull’Europa centro-occidentale, mentre negative tra Russia ed Europa sudorientale. Atteso l’arrivo di un campo altopressorio sul Mediterraneo centro-occidentale con tempo che volgerà verso al stabilità anche in Italia. Temperature in progressivo aumento, più sensibile al centro-nord con valori che si porteranno al di sopra delle medie del periodo.
La Primavera termina con l’alta pressione?
Meteo finale di Primavera – Stagione primaverile che potrebbe concludersi con un prolungato periodo stabile e temperature in aumento. Possibile persistenza di anomalie di pressione positive sull’Europa centro-meridionale. Alta pressione che potrebbe quindi prolungarsi sino al termine del mese di maggio, favorendo un’ultima parte della Primavera stabile e con temperature al di sopra delle medie del periodo.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.