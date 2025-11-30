Meteo – Avvio di dicembre dinamico, nuove piogge in arrivo nei prossimi giorni in Italia con neve in montagna

Attuale situazione sinottica e sua evoluzione

Buongiorno e buona domenica da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un saccatura depressionaria in movimento sull’Europa occidentale e nel corso delle prossime ore un impulso instabile si isolerà puntando il nord Africa. Un’altra piccola goccia fredda dovrebbe isolarsi entro domani tra Mar Ligure, Corsica e Tirreno settentrionale. Giornata di domenica dunque stabile in Italia con tempo per lo più asciutto ma con nuvolosità in aumento specie al Nord, parte del Centro e sulla Sardegna. Non esclusi isolati piovaschi sulla Sardegna e sulla Liguria.

Lunedì con qualche pioggia in arrivo in Italia

Come appena visto, nella giornata di domani una piccola goccia fredda dovrebbe isolarsi sul Mar Ligure. Questo porterà condizioni meteo instabili sull’Italia centro-settentrionale, con piogge e e temporali soprattutto al Nord e sulla Toscana, con possibili fenomeni anche intensi tra Liguria ed alta Toscana. Locali fenomeni attesi anche sulla Sardegna e tra Lazio e Umbria. Più asciutto al Sud e sulla Sicilia con qualche disturbo nuvoloso. Sotto il profilo termico avremo invece valori in linea con le medie.

Possibile peggioramento verso metà settimana

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, una nuova saccatura atlantica dovrebbe affondare sul Mediterraneo occidentale entro la giornata di mercoledì, per poi muoversi verso est. Peggioramento atteso dunque sull’Italia verso metà settimana, specie tra giovedì e venerdì, con piogge e temporali sparsi e con fenomeni anche intensi attesi soprattutto sulle regioni del Sud. Temperature in lieve calo ma su valori comunque in media o leggermente al di sotto delle medie. Possibili dunque delle nevicate a quote di media montagna.

Meteo dicembre: apertura porta atlantica nella prima decade del mese

L’evoluzione meteo che sembra delinearsi dagli ultimi aggiornamenti per questa prima decade di dicembre mostra più o meno chiaramente una sequenza di perturbazioni in arrivo dall’Atlantico. Ecco allora una prima tra Martedì e Mercoledì seguita probabilmente da un’altra entro la fine della settimana. Distribuzione delle piogge piuttosto irregolare, e che dipenderà dalla traiettoria dei vari minimi, temperature invece non particolarmente fredde e comunque vicine alle medie.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.