Meteo Italia – Anticiclone in espansione con tempo mediamente stabile, salvo residui disturbi

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una blanda saccatura tra Balcani e Mediterraneo orientale, con minimo al suolo pari a 1010 hPa in azione sulla Turchia, in progressivo spostamento verso levante. Nel contempo tende ad accentuarsi l’attività depressionaria sull’Atlantico, favorendo la rimonta anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale e Penisola Iberica; pressione in aumento anche sull’Italia, dove le condizioni meteo tendono verso un generale miglioramento.

Domenica diffusa stabilità, salvo innocui addensamenti

Promontorio subtropicale in ulteriore accentuazione sul Mediterraneo centrale. Attesa una giornata di domenica diffusamente stabile sull’Italia, seppur con innocui addensamenti medio-alti di passaggio. Da segnalare solo qualche residuo acquazzone o temporale su nord Sicilia e nevicate in addossamento ai settori alpini di confine. Torna qualche foschia o banco di nebbia sulla Pianura Padana e valli del centro. Temperature in ripresa con valori massimi che toccheranno i +13/+15°C al sud, Isole e Lazio con punte di +16/+18°C sui settori orientali di Sardegna e Sicilia. Valori più contenuti sulla Pianura Padana per nubi basse e foschie persistenti anche durante le ore diurne.

Immacolata con diffusa stabilità

Festività dell’Immacolata che trascorrerà con l’alta pressione sull’Italia. La giornata è attesa infatti diffusamente stabile con tempo asciutto da nord a sud. Tuttavia, infiltrazioni umide in quota riusciranno a pilotare innocue velature durante la giornata, mentre qualche foschia o nube bassa persistere sulla Pianura Padana centro-orientale.

Inverno verso un brusco stop

Inverno che subirà una pausa sull’Italia. Prossima settimana attesa nel complesso stabile su tutto il Paese, seppur con qualche nube di passaggio. Alta pressione che garantirà quindi stabilità durante il ponte dell’Immacolata con tempo asciutto e temperature attese in ulteriore aumento sino a superare le medie climatologiche anche nel prosieguo della settimana. Anomalie termiche che saranno più marcate sui settori montuosi con lo zero termico atteso ben oltre i 3000 metri con valori anche superiori ai 3500 metri.

