Meteo Milano – Alta pressione in affermazione con tempo stabile, ma tornano foschie e nubi basse

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dall’espansione di un campo altopressorio, responsabile di un periodo stabile e con temperature miti, specie in montagna. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano domenica 7 dicembre

Nella giornata odierna è attesa diffusa stabilità sulla Lombardia con cieli poco o parzialmente nuvolosi nel corso del mattino sulla città di Milano. Situazione meteo invariata nel corso del pomeriggio e delle ore serali, tornano foschie e nubi basse nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +2/+3°C della notte ed i +6/+7°C del pomeriggio.

Meteo Milano lunedì 8 dicembre

Giornata dell’Immacolata al via con stabilità sulla Lombardia nel corso del mattino, seppur con qualche nube bassa e foschia sulla città di Milano. Diffusa stabilità anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali, tornano foschie e nubi basse nottetempo. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime e comprese tra +1/+2°C di minima ed i +8/+9°C di massima.

Prossima settimana con l’alta pressione

Alta pressione che nei prossimi giorni tenderà ad affermarsi con decisione sul Mediterraneo centrale. Atteso un periodo anomalo per la stagione con stabilità duratura su Milano, seppur con cieli spesso grigi per foschie e nubi basse persistenti sui settori di pianura. Temperature che tenderanno a perdere qualche grado nei valori minimi, con lievi variazioni le massime.

