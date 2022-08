METEO – Avvio di SETTEMBRE con ITALIA divisa tra MALTEMPO intenso su alcune regioni e CALDO africano su altre

Alta pressione in temporanea rimonta sul Mediterraneo centrale

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Campo di alta pressione che in questo avvio di settimana torna temporaneamente a rimontare sul Mediterraneo centrale. Questo porta maggiore stabilità atmosferica sulla Penisola Italiana, con sole prevalente da Nord a Sud. Continuano però delle infiltrazioni di aria più umida e fresca in quota con conseguente instabilità pomeridiana sia sull’arco alpino che lungo la dorsale appenninica con acquazzoni e temporali.

Ultimi giorni dell’estate meteorologica con passaggio instabile su alcune regioni

Fino alla giornata di domani, l’aumento dei valori di geopotenziale garantirà condizioni meteo stabili su gran parte dell’Italia, con sole prevalente e caldo in aumento. Ma tra la serata di domani e la mattinata di mercoledì un piccolo cavetto d’onda transiterà sulla Penisola Italiana. Questo porterà un peggioramento delle condizioni meteo soprattutto al Nord, con acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità fino ad assumere carattere di nubifragio specie tra Lombardia, Liguria ed Emilia. Piogge che andranno ad interessare anche parte del Centro Italia con fenomeni su Toscana, Umbria e Marche. Sul resto del Centro e al Sud continueremo invece ad avere tempo stabili con fenomeni pomeridiani nelle zone interne.

Tendenza meteo prima settimana di settembre: Italia divisa in due?

Meteo Autunno – La prima settimana del mese di settembre potrebbe vedere l’Italia letteralmente divisa in due. Stando agli ultimi aggiornamenti del centro di calcolo europeo, ECMWF, il campo di alta pressione dovrebbe andare a rinforzarsi sul Mediterraneo centro-meridionale e orientale, mentre una profonda depressione dovrebbe scivolare dall’Islanda verso l’Europa occidentale, con correnti umide e instabili che andrebbe ad interessare il Mediterraneo centrale. Italia che si troverebbe cosi divisa a metà dal punto di vista meteo. Impulsi instabili porterebbero maltempo anche intenso al Centro-Nord nella seconda parte della settimana, specie nella giornata di giovedì, mentre al Sud l’alta pressione andrebbe a mantenere condizioni meteo piuttosto stabili e con caldo in ulteriore aumento.

CONTINUA A LEGGERE





A seguire braccio di ferro tra maltempo e caldo africano

Se fino al prossimo weekend sembrerebbe tracciata la tendenza meteo, per il prosieguo emergono ancora molte incertezze. La saccatura tra il vicino Atlantico e l’Europa occidentale, infatti, potrebbe isolarsi tra Gran Bretagna e Golfo di Biscaglia, favorendo un’ulteriore risalita calda sull’Italia, questa volta coinvolgendo anche le regioni settentrionali. Tuttavia, non tutti i modelli risultano attualmente concordi con tale visione; la depressione atlantica, infatti, invece che isolarsi potrebbe gradualmente scivolare verso levante, mantenendo tempo perturbato per le regioni settentrionali. Se per il sud e parte del centro l’avvio di settembre potrebbe davvero risultare caldo e stabile, al nord non è escluso un perdurare di condizioni meteo perturbate. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.