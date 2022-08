METEO – SETTEMBRE potrebbe riportare il CALDO africano in ITALIA, vediamo allora gli ultimi aggiornamenti

Mese di settembre primo dell’autunno ma che potrebbe vedere ancora caldo africano

Durante la prossima settimana avremo il passaggio di consegne tra agosto e settembre, non solo perché terminerà l’estate e dal 1 settembre inizierà l’autunno meteorologico. Condizioni meteo che in questa seconda metà di agosto sono state un filo più dinamiche con più temporali ma soprattutto senza valori estremi di temperatura. Tendenza meteo per l’inizio di settembre che potrebbe vedere un inizio anche piovoso ma molti modelli mostrano lo spettro di un’intesa ondata di caldo africano verso l’Italia.

Acquazzoni e temporali nelle prossime ore in Italia, vediamo dove

Situazione sinottica che vede un piccolo cavetto d’onda muoversi sul Mediterraneo centrale, questo porterà ancora condizioni meteo instabili in Italia con acquazzoni e temporali sparsi nelle prossime ore. Nella mattinata piogge sparse interesseranno soprattutto la Toscana e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di temporali su Alpi, Triveneto, Emilia Romagna, zone interne del Centro con sconfinamenti verso le coste adriatiche, zone interne Peninsulari del Sud e della Sicilia. Settembre riporta il caldo africano?

Primi giorni di settembre che potrebbero vedere piogge e temporali, poi possibile caldo intenso

Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che sul finire della prossima settimana mostrano ancora correnti umide occidentali sul Mediterraneo centrale. Settembre potrebbe così iniziare con condizioni meteo instabili in Italia con acquazzoni e temporali soprattutto al Centro-Nord. Situazione meteo che potrebbe però rapidamente cambiare con l’elevazione si un promontorio africano entro il finire del primo weekend del mese. Distanza temporale ancora elevata ma se confermato questo potrebbe portare condizioni meteo asciutte e ancora caldo molto intenso.

Tendenza meteo: settembre con poche piogge e temperature sopra media

Ribadiamo come sempre che non è possibile fare alcuna previsione meteo in senso stretto per un intero mese. Secondo le ultime uscite stagionali del modello ECMWF comunque settembre potrebbe vedere ancora anomalie positive importanti su buona parte del vecchio continente. Più marcate proprio sui settori centro-occidentali, Italia inclusa. Sul fronte precipitazioni non ci sono particolari segnali salvo un leggero sotto media sull’Italia centro-settentrionale.

