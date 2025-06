Meteo – Avvio di settimana tra il caldo intenso e i temporali violenti con possibili grandinate: i dettagli

Stabilità totale in Italia

Il consolidamento di un possente campo di Alta pressione di origine africana sta determinando quest’oggi, a differenza degli scorsi giorni, condizioni meteo generalmente stabili e asciutte, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, inoltre, subiscono un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, sfiorando localmente i +40°C in Toscana e Sardegna.

Nessuna novità in arrivo nelle prossime ore

Nessuna novità è in arrivo sulla nostra Penisola nel corso delle prossime ore. Le condizioni meteo, pertanto, continueranno a risentire della presenza di un robusto campo di Alta pressione di origine africana che si estende non solo sul Mediterraneo centro-occidentale, ma anche su parte d’Europa, risultando generalmente stabili e asciutte e con cieli sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con caldo che resterà disagevole in pianure nelle ore notturne.

Prosieguo del Weekend con caldo rovente, ma anche qualche isolato temporale

Il prosieguo del Weekend sarà sulla falsa riga di quanto visto fin dalle prime ore di oggi. Le condizioni meteo pertanto rimarranno stabili e asciutte sulla stragrande maggioranza del Paese, con la formazione e lo sviluppo di isolati temporali pomeridiani che potranno interessare al più il settore alpino occidentale. Un nuovo miglioramento seguirà in serata, con schiarite quantomeno parziali nelle aree coinvolte dall’instabilità. Altrove il clima apparirà pienamente estivo e con temperature che potranno raggiungere localmente i +40°C nelle pianure interne del centro tirrenico.

Avvio di settimana con caldo intenso, ma anche temporali

L’infiltrazione di correnti più fresche di natura atlantica in seno all’Anticiclone determinerà un peggioramento delle condizioni meteo sulle aree più esposte a settentrione, dove si attiveranno sia nella giornata di domani lunedì 30 giugno che in quella di martedì 1° luglio piogge e temporali localmente anche violenti e occasionalmente accompagnati da grandinate. L’instabilità esploderà come sempre principalmente nelle ore pomeridiane, per poi attenuarsi e cessare completamente per la sera. Le temperature, in questo contesto, benché in lieve calo, appariranno comunque pienamente estivi e superiori alla media di alcuni gradi in tutta Italia, con anomalia meno marcata nelle aree coinvolte dal maltempo.

