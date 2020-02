METEO – AVVISO: fiocchi e TEMPORALI NEVOSI in arrivo a quote MOLTO BASSE, le PREVISIONI

METEO: Sciabolata artica sull’Italia, la quota neve è pronta a crollare fin verso la bassa collina. Vediamo tutti i dettagli

PREVISIONI METEO – L’irruzione di aria artica attesa nelle prossime 36 ore sulla nostra Penisola porterà finalmente la neve a quote molto basse. Dopo l’assaggio di primavera dunque cambia tutto, con i fiocchi pronti a scendere fin verso le quote di bassa collina su diverse regioni italiane. L’affondo inizierà a partire dalla serata di domani, con i primi temporali che faranno capolino sulle regioni di Friuli, Veneto, Emilia-Romagna e Marche in successiva e rapida estensione anche a Molise ed Abruzzo. Sul ramo ascendente della saccatura avrà inoltre origine un profondo centro depressionario intorno ai 995 hPa, che scivolerà verso i Balcani pilotando così l’aria fredda sui settori adriatici.

Possibili temporali nevosi, vediamo il dettaglio dei prossimi giorni

Con l’ingresso di aria molto fredda in quota (-36 hPa) non sarà difficile assistere ad episodi di locali temporali nevosi fino a quote di bassa collina sulle regioni di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Si tratterà di nuclei a tratti molto intensi che potranno permettere non solo la discesa della quota neve fino a circa 3-400 metri, ma anche l’accadimento di intense grandinate lungo le zone costiere più esposte.

Peggiora anche all’estremo sud, attese nevicate localmente intense sui monti di Sicilia e Calabria

Seppur a quote leggermente più alte, la neve tornerà a far visita anche a due regioni che per il momento possono considerarsi più ”fortunate” finora in questo tragico inverno. Stiamo parlando di Calabria e Sicilia, in particolar modo per le aree di Sila e Pollino dove il manto nevoso non ha certamente deluso nella prima frazione del trimestre invernale. In questo caso i fiocchi potranno raggiungere i 4-700 metri, con precipitazioni più intense attese sui rispettivi versanti tirrenici.