METEO – BEL TEMPO e clima PRIMAVERILE grazie all’ANTICICLONE, ma PEGGIORA già dalle PROSSIME ORE, ecco dove

Weekend dai pieni connotati primaverili

Fino a questo momento il weekend è trascorso all’insegna della stabilità, garantita dalla presenza di una campana di Alta pressione che proprio dalla giornata di ieri sta interessando la nostra Penisola. Gli effetti di tale Anticiclone si rivelano al suolo attraverso cieli perlopiù soleggiati o poco nuvolosi, con temperature che si attestano su valori pienamente primaverili e in alcuni casi degni di inizio estate, specie sulle regioni meridionali.

Anche oggi bel tempo sull’Italia

La dinamicità che ha caratterizzato fino a questo momento la primavera subisce uno stop ad opera dell’elevazione dell’Alta pressione che ieri, ma anche nella giornata odierna, ha portato condizioni di generale bel tempo accompagnate anche da un rialzo delle temperature che ha riguardato l’intero territorio nazionale. Tuttavia tale situazione è destinata a cambiare già dalle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Saccatura nordatlantica in progressione dai quadranti nordorientali

In questo contesto di bel tempo a livello sinottico si evidenzia comunque l’avvicinamento di una saccatura di origine nordatlantica che progredisce dai quadranti nordoccidentali. Stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, tale avanzamento non sarà privo di effetti sulla nostra Penisola a partire già dalle prossime ore e dunque da questa sera, ma riguarderà specificamente solo alcune zone, almeno inizialmente, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.