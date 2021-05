PREVISIONI METEO domani 9 maggio 2021: cede l’alta pressione, con prime piogge in arrivo al nord-ovest

Un’area depressionaria si trova ad ovest delle Isole Britanniche raggiungendo una pressione minima di 965 hPa. Questo spinge un cuneo anticiclonico verso il bacino Mediterraneo che sta apportando tempo stabile e asciutto in Italia. Questo raggiunge massimi di pressione al suolo sul nostro territorio di 1020 hPa. Un’altra area depressionaria si trova a ridosso dei paesi Scandinavi e apporta aria fredda su di essi con un minimo di 1000 hPa.

Al Nord: Al mattino qualche addensamento sulle regioni del nord-ovest, sereno su Trentino, Romagna, Veneto e Friuli. Al pomeriggio precipitazioni sulle Alpi occidentali e nuvolosità più compatta in transito, variabilità asciutta altrove. In serata piogge in arrivo su Piemonte e Valle d’Aosta, asciutto altrove con nubi sparse. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio velature in transito dai settori occidentali e qualche addensamento in Appennino ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.