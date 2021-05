METEO ITALIA – WEEKEND stabile con CALDO primaverile in aumento, salvo locali disturbi; i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Meteo Italia – Buongiorno e buon weekend dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! La situazione sinottica a scala europea è caratterizzata dalla presenza di una profonda ciclogenesi sul medio Atlantico, con valori barici al suolo fino a 968 hPa. Un promontorio anticiclonico, di conseguenza, tende ad espandersi verso l’Europa meridionale, rinforzandosi sul Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo, in tal modo, si manterranno mediamente stabili sull’Italia con clima decisamente mite, salvo locali disturbi. Vediamo nel dettaglio la tendenza meteo per il weekend ed a seguire uno sguardo anche per l’avvio della prossima settimana.

Meteo weekend mediamente stabile

Meteo – Il weekend è iniziato mediamente stabile su tutta l’Italia, grazie al graduale aumento del campo barico. Una residua circolazione nord-orientale, responsabile dei forti temporali che hanno interessato nella giornata di ieri il Triveneto, addossa nubi sull’Emilia-Romagna, Marche e tra bassa Lombardia ed alessandrino, ma senza fenomeni associati. Bel tempo prevalente sul resto d’Italia, salvo occasionali addensamenti a ciclo diurno a ridosso dei settori montuosi, dove potranno verificarsi brevi quanto locali acquazzoni tra l’Appennino laziale e quello abruzzese. Giornata di domenica che non farà registrare significative variazioni, con tanto sole su tutto il Paese, fatta eccezione per un graduale peggioramento a partire da Piemonte e Valle d’Aosta nel corso della sera.

Temperature quasi estive, massime localmente di oltre +25°C

Meteo Italia – Il promontorio anticiclonico in inforzo sull’Italia, verrà alimentato da masse d’aria decisamente calde, in risalita direttamente dal nord Africa. Non solo bel tempo quindi, ma sarà un weekend ed un inizio della prossima settimana dal sapore quasi estivo. Le temperature massime, infatti, nella giornata odierna sono attese attorno ai +20°C sulla Pianura Padana, per via di una residua nuvolosità, mentre al centro-sud ed Isole si toccheranno i +23/+24°C con punte superiori ai +25°C sulla Sicilia. Un ulteriore aumento termico si registrerà nella giornata di domani, quando si raggiungeranno i +25°C al nord, i +27°C sulle zone interne del centro-sud ed Isole Maggiori; il picco del caldo si registrerà nella giornata di lunedì, quando il rinforzo delle correnti meridionali, attivate dalla discesa di una saccatura sul Mediterraneo occidentale, favorirà valori massimi fino a +27/+29°C sulla Romagna e massime mediamente attorno ai +25°C su gran parte d’Italia, fatta eccezione per il nordovest, raggiunto dalle prime piogge. Dopo il caldo torna il maltempo per l’arrivo di una forte perturbazione atlantica, vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina!

