METEO – BLITZ dell’INVERNO, annientata la PRIMAVERA con FREDDO ARTICO e NEVE finanche in pianura, i dettagli

A partire dalla giornata di domani domenica 6 marzo un corridoio di correnti artiche rimane aperto sul Mediterraneo centrale a causa dell’isolamento di una goccia fredda. Tale goccia fredda, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo , verrà riagganciata nella giornata di martedì 8 marzo, in concomitanza della Festa della Donna , da una nuova saccatura, sempre di origine artica, che porterà un ulteriore calo delle temperature in grado di riportare la neve fino in pianura su alcune zone del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

L’afflusso di correnti settentrionali più fredde e instabili è quindi responsabile dell’innesco di una perturbazione di stampo artico sulla nostra Penisola, i cui effetti sono quindi già evidenti in queste ore sullo stivale, come appare anche dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Nelle prossime ore tale situazione troverà sostanziale conferma, con il maltempo che colpirà alcune zone del sud Italia con neve a bassa quota ( scopri dove ).

Neve fino in pianura sull’Abruzzo e Molise?

La distanza temporale è ancora relativamente ampia per scendere così nel dettaglio, ma pare che il nuovo attacco artico che va profilandosi proprio in concomitanza della Festa della Donna possa causare un peggioramento delle condizioni meteo con il ritorno della neve finanche in pianura e sulle coste in Abruzzo e Molise. Neve a quote molto basse potrebbe inoltre interessare il crotonese (200/400 metri) e alcune altre zone del sud Italia entro la prima parte di mercoledì 9 marzo. Come scritto precedentemente però, tale tendenza può subire ancora dei cambiamenti: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.